Hadestown, Aladdin, and More Are Auditioning in NYC

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Call Board   Hadestown, Aladdin, and More Are Auditioning in NYC
By Playbill Staff
Feb 25, 2020
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country hosting auditions in the Big Apple.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Thursday, February 27
DAYVIGO - NEW INSOMNIA DRUG - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA

Friday, February 28
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA

Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA

Monday, March 2
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE DANCERS
FULTON THEATRE AND MALTZ JUPITER THEATRE 2020-21 - NYC EPA
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE DANCERS
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC - NYC ECC / MALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 3
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE SINGERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS PM SESSION

Wednesday, March 4
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA

Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
PITTSBURGH CIVIC LIGHT OPERA 2020 RMTA SEASON - NYC EPA

Friday, March 6
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
THE NOTEBOOK – NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC ECC / MALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / FEMALE SINGERS
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE SINGERS
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA AND 9 TO 5 THE MUSICAL - NYC EPA
THE WHOLE SHEBANG - NYC EPA

Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON

Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED NEW PLAY BY ANNIE BAKER - NYC EPA

Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, March 11
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS

Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, March 13
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA

Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA

Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS

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