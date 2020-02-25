Hadestown, Aladdin, and More Are Auditioning in NYC

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Thursday, February 27
DAYVIGO - NEW INSOMNIA DRUG - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA
Friday, February 28
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA
Monday, March 2
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE DANCERS
FULTON THEATRE AND MALTZ JUPITER THEATRE 2020-21 - NYC EPA
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE DANCERS
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC - NYC ECC / MALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 3
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE SINGERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS PM SESSION
Wednesday, March 4
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
PITTSBURGH CIVIC LIGHT OPERA 2020 RMTA SEASON - NYC EPA
Friday, March 6
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
THE NOTEBOOK – NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC ECC / MALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / FEMALE SINGERS
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE SINGERS
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA AND 9 TO 5 THE MUSICAL - NYC EPA
THE WHOLE SHEBANG - NYC EPA
Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON
Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED NEW PLAY BY ANNIE BAKER - NYC EPA
Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, March 11
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, March 13
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS
Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA
Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS