Looking for Regional Gigs? A Gentleman's Guide to Love and Murder, Ain't Misbehavin', Moulin Rouge!, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT - NYC ECC / MALE DANCERS
SISTER ACT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, December 20, 2019
PERRY STREET - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
LADY G - PLAYS AND WHISPERINGS OF LADY GREGORY – NYC EPA
Saturday, December 21, 2019
IS THIS A ROOM - NYC EPA
Monday, December 23, 2019
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, January 6, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
Tuesday, January 7, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
CHIMERICA - NYC EPA
MOULIN ROUGE - NYC ECC / MALE SINGERS
MOULIN ROUGE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, January 11, 2020
CHIMERICA - NYC EPA
Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA
THE FACES OF BLACK HISTORY - NYC EPA
Thursday, January 16, 2020
EDGES- NYC EPA
Friday, January 17, 2020
MOULIN ROUGE - NYC ECC / MALE DANCERS
MOULIN ROUGE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Monday, January 20, 2020
GREENBRIER VALLEY THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Wednesday, January 22, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA
Thursday, January 23, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA
Friday, January 24, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, January 28, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
Monday, February 3, 2020
SITI COMPANY 2019-20 SEASON - NYC EPA (USING ECC PROCEDURES)
WEST COAST
Monday, December 16, 2019
TOMMY: IN CONCERT - ROLLING HILLS ESTATES OPEN CALL DAY 1 OF 2
Tuesday, December 17, 2019
TOMMY: IN CONCERT - ROLLING HILLS ESTATES OPEN CALL DAY 2 OF 2
Thursday, December 19, 2019
LA JOLLA PLAYHOUSE 2020-2021 SEASON - LA JOLLA EPA
Friday, December 20, 2019
LA JOLLA PLAYHOUSE 2020-2021 SEASON - LA JOLLA ECC SINGERS
LA JOLLA PLAYHOUSE 2020-2021 SEASON - LA JOLLA ECC FEMALE DANCERS
LA JOLLA PLAYHOUSE 2020-2021 SEASON - LA JOLLA ECC MALE DANCERS
Saturday, December 21, 2019
PLAYGROUND 2020 SEASON - SAN FRANCISCO EPA
Saturday, January 11, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 SEASON - SACRAMENTO EPA
MIDWEST
Wednesday, January 8, 2020
AIN'T MISBEHAVIN' - CHICAGO EPA
Saturday, January 11, 2020
AIN'T MISBEHAVIN' - MADISON EPA
Sunday, February 2, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - ROCKFORD EPA DAY 1 OF 2
Monday, February 3, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA
Saturday, February 8, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - ROCKFORD EPA DAY 2 OF 2
SOUTH CENTRAL
Thursday, December 19, 2019
TUTS 2020 SPRING SEASON - HOUSTON EPA/ECC SINGERS
Friday, December 20, 2019
TUTS 2020 SPRING SEASON - HOUSTON ECC FEMALE DANCERS
TUTS 2020 SPRING SEASON - HOUSTON ECC MALE DANCERS
Friday, January 3, 2020
NEBRASKA SHAKESPEARE 2020 SEASON - CHICAGO EPA
SOUTHEASTERN
Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL
Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS
Thursday, December 19, 2019
A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - SANDY SPRINGS, GA EPA
Thursday, December 26, 2019
SUMMER SHORTS FESTIVAL 2020 - MIAMI FL EPA
Monday, December 30, 2019
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - JACKSONVILLE FL EPA
MID-ATLANTIC
Wednesday, January 8, 2020
THE SUNSHINE BOYS - HACKETTSTOWN NJ EPA
Sunday, January 12, 2020
EDGES - RALEIGH, NC EPA
Wednesday, January 15, 2020
FRONT PORCH THEATRICALS 2020 - PITTSBURGH PA APPOINTMENTS
Thursday, January 16, 2020
FRONT PORCH THEATRICALS 2020 - PITTSBURGH PA APPOINTMENTS
GREENBRIER VALLEY THEATRE 2020 SEASON - LEWISBURG, WV EPA
Friday, January 17, 2020
FRONT PORCH THEATRICALS 2020 - PITTSBURGH PA APPOINTMENTS
GREENBRIER VALLEY THEATRE 2020 SEASON - LEWISBURG, WV EPA
Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
NEW ENGLAND
Friday, January 3, 2020
NICKEL MINES - EQUITY PRINCIPAL DANCER AUDITION IN RIDGEFIELD, CT