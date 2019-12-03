Looking for Regional Gigs? Aida, The Minutes, Wicked, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Wednesday, December 4
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL KINDS OF PEOPLE - NYC EPA
Deadline: December 5
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS
Thursday, December 5
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
Friday, December 6
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, December 7
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA
Monday, December 9
PINTER SHORTS: A KIND OF ALASKA AND TWO FOR THE ROAD - NYC EPA
Tuesday, December 10
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / MALE DANCERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA
NEW LIGHT THEATER PROJECT - NYC EPA
Wednesday, December 11
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE SINGERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Thursday, December 12
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Friday, December 13
SHAPE - ITHACA NY EPA
Monday, December 16
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC MALE SINGERS
December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
Monday, December 23
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, January 10
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Tuesday, January 14
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA
Wednesday, January 29
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
WEST COAST
Wednesday, December 4, 2019
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO EPA
CITY OF CONVERSATION - LOS ANGELES EPA
Deadline: 12/05/2019
CITY OF CONVERSATION - LOS ANGELES APPOINTMENTS
Thursday, December 5, 2019
CHICAGO - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS
Friday, December 6, 2019
THE ANDREWS BROTHERS - LOS ANGELES EPA
Monday, December 9, 2019
KING LEAR - SAN FRANCISCO EPA
GUGGENHEIM ENTERTAINMENT 2020 SEASON - SAN JOSE EPA
CHICAGO - LOS ANGELES ECC DANCERS
GLASS CEILINGS - LOS ANGELES EPA
THE STORY OF EDGAR SAWTELLE - SEATTLE EPA
Tuesday, December 10, 2019
CHICAGO - SONOMA EPA/ECC SINGERS
CHICAGO - SONOMA ECC MALE DANCERS
MIDWEST
Wednesday, December 4, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 3 OF 3
Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
SOUTH CENTRAL
Saturday, December 7, 2019
FUN HOME - DALLAS EPA
Monday, December 9, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, December 10, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 2 OF 2
SOUTHEASTERN
Thursday, December 5, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 1 OF 3
Friday, December 6, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 2 OF 3
Saturday, December 7, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 3 OF 3
Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL OPEN CALL - GYMNASTS
INDIANA JONES EPIC STUNT SPECTACULAR - ORLANDO FL OPEN CALL / STUNT PERFORMERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / ACTORS, SINGERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / DANCERS
Monday, December 9, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
Tuesday, December 10, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL CHORUS AUDITIONS
Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL
Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS
Thursday, December 19, 2019
A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - SANDY SPRINGS, GA EPA
MID-ATLANTIC
Monday, December 9, 2019
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - WASHINGTON DC EPA
FREEDOM RIDER - NEW BRUNSWICK NJ EPA
Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA
Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
NEW ENGLAND
Friday, December 6, 2019
SYLVIA NORWALK, CT EPA
Monday, December 9, 2019
LOVE & SPUMONI - WATERBURY CT EPA
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - MONMOUTH ME EPA