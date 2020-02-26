Looking for Regional Gigs? Bye Bye Birdie, Thoroughly Modern Millie, Shakespeare Theatre Company, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Gigs? Bye Bye Birdie, Thoroughly Modern Millie, Shakespeare Theatre Company, and More Are Casting
By Dan Meyer
Feb 26, 2020
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Thursday, February 27
DAYVIGO - NEW INSOMNIA DRUG - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA

Friday, February 28
BYE BYE BIRDIE - NYC APPOINTMENTS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA

Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA

Monday, March 2
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE DANCERS
BAGADUCE THEATRE 2020 - NYC EPA
FULTON THEATRE AND MALTZ JUPITER THEATRE 2020-21 - NYC EPA
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE DANCERS (Morning)
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE DANCERS (Afternoon)
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
SMOKEY JOE'S CAFE - NYC EPA
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC - NYC ECC / MALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 3
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE SINGERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS PM SESSION
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
SIGNATURE THEATRE (VA) 20-21 SEASON - NYC EPA

Wednesday, March 4
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - NYC EPA (03.04.20)
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
PITTSBURGH CIVIC LIGHT OPERA 2020 RMTA SEASON - NYC EPA
THE WAR OF THE ROSES - NYC EPA

Friday, March 6
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
THE NOTEBOOK – NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC ECC / MALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / FEMALE SINGERS
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE SINGERS
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA AND 9 TO 5 THE MUSICAL - NYC EPA
THE WHOLE SHEBANG - NYC EPA

Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON

Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS (The Gateway)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS (North Shore Music Theatre)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS (North Shore Music Theatre)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS (North Shore Music Theatre)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS (North Shore Music Theatre)
UNTITLED NEW PLAY BY ANNIE BAKER - NYC EPA

Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS

Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA

Friday, March 13
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, March 16
ARENA STAGE 2020-21 SEASON - NYC EPA
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
CABARET - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CABARET - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
CABARET - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CABARET - NYC ECC / MALE DANCERS
DELAWARE THEATRE CO. 2020-21 SEASON - NYC EPA
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS

Wednesday, March 18
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
MUSIC THEATRE OF WICHITA 2020 - NYC EPA

Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA

Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA

Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS

SOUTHEAST

Monday, March 2
THE LAST FIVE YEARS - WEST PALM BEACH, FL EPA

Monday, March 9
GREASE - JACKSONVILLE, FL EPA

Saturday, March 14
WAREHOUSE THEATRE 2020-21 SEASON - GREENVILLE, SC EPA

Sunday, March 15
PANDORA RANGER - FL OPEN CALL FOR COMEDIC IMPROV ACTORS

Monday, March 16
GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME MIX! - FL OPEN CALL FOR ROCK VOCALISTS

Tuesday, March 17
GUARDIANS OF THE GALAXY - FL OPEN CALL FOR LOOK-ALIKE ACTORS FOR PETER QUILL AND GAMORA

Monday, April 5
THE SOUND OF MUSIC – RALEIGH, NC EPA

WEST COAST

Friday, February 28
SMOKEY JOE'S CAFE - IVINS, UT EPA

Monday, March 2
THEATER OF THE MIND - DENVER EPA

Monday, March 9
SAN FRANCISCO MIME TROUPE 2020 SEASON - SAN FRANCISCO EPA

Monday, March 16
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA DAY 1 OF 3

Saturday, March 28
IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL/LAKE TAHOE SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASONS - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS (DAY 1 OF 2)

Sunday, March 29
IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL/LAKE TAHOE SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASONS - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS (DAY 2 OF 2)

Tuesday, March 31
THE LANGUAGE OF WILD BERRIES - SAN FRANCISCO

NEW ENGLAND

Monday, March 2HENRY V - NEW HAVEN, CT EPA

Tuesday, March 3
THE INQUEST OF LIZZIE BORDEN - BOSTON APPOINTMENTS

Tuesday, March 10
HUNTINGTON THEATRE CO. 2020-21 SEASON - BOSTON, MA EPA

Monday, March 16
THE WEDDING SINGER - WATERBURY CT EPA

MIDWEST

Monday, March 2
PARAMOUNT THEATRE 2020-21 BOLD SERIES - CHICAGO EPA

Saturday, March 7
SURFLIGHT THEATRE 2020 - BEACH HAVEN, NJ EPA

Sunday, March 8
SURFLIGHT THEATRE 2020 - BEACH HAVEN, NJ EPA

Saturday, April 18
PUTTING IT TOGETHER - WEST LONG BRANCH, NJ EPA

MID-ATLANTIC

Friday, February 28
RASHOMON - WASHINGTON DC EPA

Saturday, February 29
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - LANCASTER, PA EPA

Monday, March 2
REP STAGE 2020-21 SEASON - COLUMBIA MD EPA
STUDIO THEATRE (DC) 2020-21 (FIRST 4 SHOWS) - DC EPA

Tuesday, March 3
STUDIO THEATRE (DC) 2020-21 (FIRST 4 SHOWS) - DC EPA

Friday, March 6
DELAWARE THEATRE CO. 2020-21 SEASON - WILMINGTON DE EPA

Monday, March 9
SHAKESPEARE THEATRE COMPANY (DC) - WASHINGTON DC EPA
THEATRE HORIZON 2020-21 SEASON - NORRISTOWN PA EPA
THE UNDERSTUDY - SOUDERTON PA EPA

Tuesday, March 10
SHAKESPEARE THEATRE COMPANY (DC) - WASHINGTON DC EPA

Wednesday, March 11
THEATRE HORIZON 2020-21 SEASON - NORRISTOWN PA EPA
UNEXPECTED CAROLS- PHILADELPHIA PA EPA

Thursday, March 12
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA

Friday, March 13
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - LAMBERTVILLE NJ OPEN AUDITIONS
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA

Monday, March 23
PEOPLE'S LIGHT 2020-21 - MALVERN, PA EPA

Monday, March 30
PEOPLE'S LIGHT 2020-21 SEASON - MALVERN, PA OPEN APPOINTMENT AUDITIONS

Sunday, April 4
GREATER PHILADELPHIA ANNUAL AUDITIONS (GPAA) 2020 - EQUITY ONLY AUDITION DAY


SOUTH CENTRAL

Saturday, March 7
THE PUBLIC THEATER OF SAN ANTONIO 2020-2021 SEASON - SAN ANTONIO EPA/ECC SINGERS

Sunday, March 8
THE PUBLIC THEATER OF SAN ANTONIO 2020-2021 SEASON - SAN ANTONIO ECC FEMALE DANCERS
THE PUBLIC THEATER OF SAN ANTONIO 2020-2021 SEASON - SAN ANTONIO ECC MALE DANCERS

Tuesday, March 10
THE SOUND OF MUSIC - AUSTIN EPA DAY 1 OF 2

Wedneday, March 11
THE SOUND OF MUSIC - AUSTIN EPA DAY 2 OF 2

Sunday, March 22
NASHVILLE CHILDREN'S THEATRE 2020-21 SEASON - NASHVILLE, TN EPA

Monday, March 23
NASHVILLE CHILDREN'S THEATRE 2020-21 SEASON - NASHVILLE, TN EPA

Saturday, April 3
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 1 OF 2)

Sunday, April 4
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 2 OF 2)

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