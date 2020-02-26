Looking for Regional Gigs? Bye Bye Birdie, Thoroughly Modern Millie, Shakespeare Theatre Company, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Thursday, February 27
DAYVIGO - NEW INSOMNIA DRUG - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA
Friday, February 28
BYE BYE BIRDIE - NYC APPOINTMENTS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA
Monday, March 2
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE DANCERS
BAGADUCE THEATRE 2020 - NYC EPA
FULTON THEATRE AND MALTZ JUPITER THEATRE 2020-21 - NYC EPA
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE DANCERS (Morning)
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE DANCERS (Afternoon)
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
SMOKEY JOE'S CAFE - NYC EPA
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC - NYC ECC / MALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 3
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/FEMALE SINGERS
AIN'T TOO PROUD - NY ECC/MALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
ARGYLE THEATRE 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / DANCERS PM SESSION
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
SIGNATURE THEATRE (VA) 20-21 SEASON - NYC EPA
Wednesday, March 4
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - NYC EPA (03.04.20)
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
PITTSBURGH CIVIC LIGHT OPERA 2020 RMTA SEASON - NYC EPA
THE WAR OF THE ROSES - NYC EPA
Friday, March 6
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
THE NOTEBOOK – NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC ECC / MALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / FEMALE SINGERS
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE SINGERS
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA AND 9 TO 5 THE MUSICAL - NYC EPA
THE WHOLE SHEBANG - NYC EPA
Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON
Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS (The Gateway)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS (North Shore Music Theatre)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS (North Shore Music Theatre)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS (North Shore Music Theatre)
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS (North Shore Music Theatre)
UNTITLED NEW PLAY BY ANNIE BAKER - NYC EPA
Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
Friday, March 13
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, March 16
ARENA STAGE 2020-21 SEASON - NYC EPA
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
CABARET - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CABARET - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
CABARET - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CABARET - NYC ECC / MALE DANCERS
DELAWARE THEATRE CO. 2020-21 SEASON - NYC EPA
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, March 18
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
MUSIC THEATRE OF WICHITA 2020 - NYC EPA
Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA
Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS
SOUTHEAST
Monday, March 2
THE LAST FIVE YEARS - WEST PALM BEACH, FL EPA
Monday, March 9
GREASE - JACKSONVILLE, FL EPA
Saturday, March 14
WAREHOUSE THEATRE 2020-21 SEASON - GREENVILLE, SC EPA
Sunday, March 15
PANDORA RANGER - FL OPEN CALL FOR COMEDIC IMPROV ACTORS
Monday, March 16
GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME MIX! - FL OPEN CALL FOR ROCK VOCALISTS
Tuesday, March 17
GUARDIANS OF THE GALAXY - FL OPEN CALL FOR LOOK-ALIKE ACTORS FOR PETER QUILL AND GAMORA
Monday, April 5
THE SOUND OF MUSIC – RALEIGH, NC EPA
WEST COAST
Friday, February 28
SMOKEY JOE'S CAFE - IVINS, UT EPA
Monday, March 2
THEATER OF THE MIND - DENVER EPA
Monday, March 9
SAN FRANCISCO MIME TROUPE 2020 SEASON - SAN FRANCISCO EPA
Monday, March 16
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA DAY 1 OF 3
Saturday, March 28
IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL/LAKE TAHOE SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASONS - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS (DAY 1 OF 2)
Sunday, March 29
IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL/LAKE TAHOE SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASONS - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS (DAY 2 OF 2)
Tuesday, March 31
THE LANGUAGE OF WILD BERRIES - SAN FRANCISCO
NEW ENGLAND
Monday, March 2HENRY V - NEW HAVEN, CT EPA
Tuesday, March 3
THE INQUEST OF LIZZIE BORDEN - BOSTON APPOINTMENTS
Tuesday, March 10
HUNTINGTON THEATRE CO. 2020-21 SEASON - BOSTON, MA EPA
Monday, March 16
THE WEDDING SINGER - WATERBURY CT EPA
MIDWEST
Monday, March 2
PARAMOUNT THEATRE 2020-21 BOLD SERIES - CHICAGO EPA
Saturday, March 7
SURFLIGHT THEATRE 2020 - BEACH HAVEN, NJ EPA
Sunday, March 8
SURFLIGHT THEATRE 2020 - BEACH HAVEN, NJ EPA
Saturday, April 18
PUTTING IT TOGETHER - WEST LONG BRANCH, NJ EPA
MID-ATLANTIC
Friday, February 28
RASHOMON - WASHINGTON DC EPA
Saturday, February 29
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - LANCASTER, PA EPA
Monday, March 2
REP STAGE 2020-21 SEASON - COLUMBIA MD EPA
STUDIO THEATRE (DC) 2020-21 (FIRST 4 SHOWS) - DC EPA
Tuesday, March 3
STUDIO THEATRE (DC) 2020-21 (FIRST 4 SHOWS) - DC EPA
Friday, March 6
DELAWARE THEATRE CO. 2020-21 SEASON - WILMINGTON DE EPA
Monday, March 9
SHAKESPEARE THEATRE COMPANY (DC) - WASHINGTON DC EPA
THEATRE HORIZON 2020-21 SEASON - NORRISTOWN PA EPA
THE UNDERSTUDY - SOUDERTON PA EPA
Tuesday, March 10
SHAKESPEARE THEATRE COMPANY (DC) - WASHINGTON DC EPA
Wednesday, March 11
THEATRE HORIZON 2020-21 SEASON - NORRISTOWN PA EPA
UNEXPECTED CAROLS- PHILADELPHIA PA EPA
Thursday, March 12
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA
Friday, March 13
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - LAMBERTVILLE NJ OPEN AUDITIONS
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA
Monday, March 23
PEOPLE'S LIGHT 2020-21 - MALVERN, PA EPA
Monday, March 30
PEOPLE'S LIGHT 2020-21 SEASON - MALVERN, PA OPEN APPOINTMENT AUDITIONS
Sunday, April 4
GREATER PHILADELPHIA ANNUAL AUDITIONS (GPAA) 2020 - EQUITY ONLY AUDITION DAY
SOUTH CENTRAL
Saturday, March 7
THE PUBLIC THEATER OF SAN ANTONIO 2020-2021 SEASON - SAN ANTONIO EPA/ECC SINGERS
Sunday, March 8
THE PUBLIC THEATER OF SAN ANTONIO 2020-2021 SEASON - SAN ANTONIO ECC FEMALE DANCERS
THE PUBLIC THEATER OF SAN ANTONIO 2020-2021 SEASON - SAN ANTONIO ECC MALE DANCERS
Tuesday, March 10
THE SOUND OF MUSIC - AUSTIN EPA DAY 1 OF 2
Wedneday, March 11
THE SOUND OF MUSIC - AUSTIN EPA DAY 2 OF 2
Sunday, March 22
NASHVILLE CHILDREN'S THEATRE 2020-21 SEASON - NASHVILLE, TN EPA
Monday, March 23
NASHVILLE CHILDREN'S THEATRE 2020-21 SEASON - NASHVILLE, TN EPA
Saturday, April 3
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 1 OF 2)
Sunday, April 4
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 2 OF 2)