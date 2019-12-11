Looking for Regional Gigs? Jesus Christ Superstar, Groundhog Day, Kinky Boots, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Wednesday, December 11
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE SINGERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA
Thursday, December 12
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Friday, December 13
SHAPE - ITHACA NY EPA
Deadline: 12/15/2019
POOR YELLA REDNECKS; VIETGONE PART 2 - NYC APPOINTMENTS
Monday, December 16
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC MALE SINGERS
SISTER ACT - NYC EPA
Tuesday, December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT- NYC ECC / MALE SINGERS
SISTER ACT- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT - NYC ECC / MALE DANCERS
SISTER ACT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, December 20, 2019
PERRY STREET - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, December 23
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, January 6, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
Tuesday, January 7, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA
Thursday, January 16, 2020
EDGES- NYC EPA
Friday, December 20, 2019
LADY G - PLAYS AND WHISPERINGS OF LADY GREGORY – NYC EPA
Wednesday, January 22, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA
Thursday, January 23, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA
Friday, January 24, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, January 28, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
WEST COAST
Monday, December 16, 2019
TOMMY: IN CONCERT - ROLLING HILLS ESTATES OPEN CALL DAY 1 OF 2
Tuesday, December 17, 2019
TOMMY: IN CONCERT - ROLLING HILLS ESTATES OPEN CALL DAY 2 OF 2
MIDWEST
Sunday, February 2, 2020ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - ROCKFORD EPA DAY 1 OF 2
Monday, February 3, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA
Saturday, February 8, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - ROCKFORD EPA DAY 2 OF 2
SOUTH CENTRAL
Friday, January 3, 2020
NEBRASKA SHAKESPEARE 2020 SEASON - CHICAGO EPA
SOUTHEASTERN
Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL
Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS
Thursday, December 19, 2019
A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - SANDY SPRINGS, GA EPA
Monday, December 30, 2019
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - JACKSONVILLE FL EPA
MID-ATLANTIC
Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA
Tuesday, December 17, 2019
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - PHILADELPHIA, PA EPA
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - CENTER VALLEY, PA EPA
Sunday, January 12, 2020
EDGES - RALEIGH, NC EPA
Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
NEW ENGLAND
No auditions scheduled for this region.