Looking for Regional Gigs? Jesus Christ Superstar, Groundhog Day, Kinky Boots, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Gigs? Jesus Christ Superstar, Groundhog Day, Kinky Boots, and More Are Casting
By Playbill Staff
Dec 11, 2019
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for Broadway and shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Wednesday, December 11
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE SINGERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA

Thursday, December 12
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Friday, December 13
SHAPE - ITHACA NY EPA

Deadline: 12/15/2019
POOR YELLA REDNECKS; VIETGONE PART 2 - NYC APPOINTMENTS

Monday, December 16
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC MALE SINGERS
SISTER ACT - NYC EPA

Tuesday, December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT- NYC ECC / MALE SINGERS
SISTER ACT- NYC ECC / FEMALE SINGERS

Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT - NYC ECC / MALE DANCERS
SISTER ACT - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, December 20, 2019
PERRY STREET - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, December 23
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, January 6, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA

Tuesday, January 7, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA

Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA

Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA

Thursday, January 16, 2020
EDGES- NYC EPA

Friday, December 20, 2019
LADY G - PLAYS AND WHISPERINGS OF LADY GREGORY – NYC EPA

Wednesday, January 22, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA

Thursday, January 23, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA

Friday, January 24, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Tuesday, January 28, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS


WEST COAST

Monday, December 16, 2019
TOMMY: IN CONCERT - ROLLING HILLS ESTATES OPEN CALL DAY 1 OF 2

Tuesday, December 17, 2019
TOMMY: IN CONCERT - ROLLING HILLS ESTATES OPEN CALL DAY 2 OF 2

MIDWEST

Sunday, February 2, 2020ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - ROCKFORD EPA DAY 1 OF 2

Monday, February 3, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA

Saturday, February 8, 2020
ARTISTS’ ENSEMBLE THEATER 2020-21 SEASON - ROCKFORD EPA DAY 2 OF 2


SOUTH CENTRAL

Friday, January 3, 2020
NEBRASKA SHAKESPEARE 2020 SEASON - CHICAGO EPA

SOUTHEASTERN


Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL

Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS

Thursday, December 19, 2019
A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - SANDY SPRINGS, GA EPA

Monday, December 30, 2019
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - JACKSONVILLE FL EPA

MID-ATLANTIC

Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA

Tuesday, December 17, 2019
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - PHILADELPHIA, PA EPA
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - CENTER VALLEY, PA EPA

Sunday, January 12, 2020
EDGES - RALEIGH, NC EPA

Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

NEW ENGLAND

No auditions scheduled for this region.

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