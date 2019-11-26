Looking for Regional Jobs? Hamilton, Tootsie, South Pacific, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Jobs? Hamilton, Tootsie, South Pacific, and More Are Casting
By Playbill Staff
Nov 26, 2019
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for Broadway and shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Deadline: December 2, 2019
THE CAKE - NYC APPOINTMENTS

Monday, December 2, 2019
GROUNDHOG DAY - NYC EPA
WHISPER HOUSE - NYC EPA
CHICKEN & BISCUITS - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA

Tuesday, December 3, 2019
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
MJ THE MUSICAL - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL KINDS OF PEOPLE - NYC EPA

Deadline: 12/05/2019
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS

Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA

Friday, December 6, 2019
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Saturday, December 7, 2019
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA

Monday, December 9, 2019
PINTER SHORTS: A KIND OF ALASKA AND TWO FOR THE ROAD - NYC EPA

Tuesday, December 10, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS

Wednesday, December 11, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, December 12, 2019
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Friday, December 13, 2019
SHAPE - ITHACA NY EPA

Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA

December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA

Wednesday, December 18, 2019
SACRIFICE - NYC EPA

Monday, December 23, 2019
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA

Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS


WEST COAST


Wednesday, November 20, 2019
WICKED - LOS ANGELES FEMALE DANCERS OPEN CALL DAY 2 OF 2
WICKED - LOS ANGELES MALE DANCERS OPEN CALL DAY 2 OF 2
NEVER NOT ONCE - LOS ANGELES EPA

Tuesday, November 26, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC FEMALE DANCERS

Sunday, December 1, 2019
PASS OVER - SACRAMENTO EPA DAY 1 OF 2

Monday, December 2, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC SINGERS
PASS OVER - SACRAMENTO EPA DAY 2 OF 2
CREEDE REPERTORY 2020 SEASON - DENVER EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, December 3, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA EPA
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC MALE DANCERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC FEMALE DANCERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC FEMALE SINGERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC MALE SINGERS
CREEDE REPERTORY 2020 SEASON - DENVER EPA DAY 2 OF 2

Wednesday, December 4, 2019
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO EPA
CITY OF CONVERSATION - LOS ANGELES EPA

Deadline: 12/05/2019
CITY OF CONVERSATION - LOS ANGELES APPOINTMENTS

Thursday, December 5, 2019
CHICAGO - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS

Friday, December 6, 2019
THE ANDREWS BROTHERS - LOS ANGELES EPA

Monday, December 9, 2019
KING LEAR - SAN FRANCISCO EPA
GUGGENHEIM ENTERTAINMENT 2020 SEASON - SAN JOSE EPA
CHICAGO - LOS ANGELES ECC DANCERS

Tuesday, December 10, 2019
CHICAGO - SONOMA EPA/ECC SINGERS
CHICAGO - SONOMA ECC MALE DANCERS

MIDWEST

Monday, December 2, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 1 OF 3

Tuesday, December 3, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 2 OF 3

Wednesday, December 4, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 3 OF 3

Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

SOUTH CENTRAL

Saturday, December 7, 2019
FUN HOME - DALLAS EPA

Monday, December 9, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, December 10, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 2 OF 2

SOUTHEASTERN

Monday, December 2, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA

Tuesday, December 3, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA

Thursday, December 5, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 1 OF 3

Friday, December 6, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 2 OF 3

Saturday, December 7, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 3 OF 3

Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL OPEN CALL - GYMNASTS
INDIANA JONES EPIC STUNT SPECTACULAR - ORLANDO FL OPEN CALL / STUNT PERFORMERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / ACTORS, SINGERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / DANCERS

Monday, December 9, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA

Tuesday, December 10, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL CHORUS AUDITIONS

Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL

Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS

Thursday, December 19, 2019
A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - SANDY SPRINGS, GA EPA

MID-ATLANTIC

Monday, December 2, 2019
RACHEL - PHILADELPHIA PA EPA

Tuesday, December 3, 2019
RACHEL - PHILADELPHIA PA EPA

Monday, December 9, 2019
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - WASHINGTON DC EPA

Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA

Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

NEW ENGLAND

Friday, November 22, 2019
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA EPA
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA OPEN CALL

Friday, December 6, 2019
SYLVIA NORWALK, CT EPA

Monday, December 9, 2019
LOVE & SPUMONI - WATERBURY CT EPA
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - MONMOUTH ME EPA

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