Looking for Regional Jobs? Mary Poppins, Little Women, How I Learned to Drive, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
DRACULA - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
Saturday, October 12, 2019
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
Deadline: 10/14/2019
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - NYC APPOINTMENTS
Monday, October 14, 2019
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, October 15, 2019
LONDON ASSURANCE - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EQUITY AUDITIONS FOR EXTRAS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, October 16, 2019
DRACULA - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD MALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT MALE DANCERS
Deadline: 10/17/2019
AMERICAN SON - NYC APPOINTMENTS
Thursday, October 17, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC MALE SINGERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WOLF PLAY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
Deadline: 10/18/2019
JULIUS CAESAR - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 18, 2019
HOW I LEARNED TO DRIVE - NYC EPA
COAL COUNTRY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BEDWETTER - NYC EPA
Saturday, October 19, 2019
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
ORATORIO FOR LIVING THINGS - NYC EPA
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
LYRIC THEATRE OF OKLAHOMA - NYC EPA
EMOJILAND THE MUSICAL - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC EPA
Deadline: 10/22/2019
ONCE ON THIS ISLAND - NYC APPOINTMENTS
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
TO KILL A MOCKINGBIRD (BROADWAY) - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TO KILL A MOCKINGBIRD (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA
EMOJILAND THE MUSICAL - NYC EPA
INSTITUTIONAL OFF-BROADWAY 2020 (ATLANTIC THEATER AND MCC THEATER) - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
EMOJILAND THE MUSICAL - NYC EPA
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE SINGERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE DANCERS
PLAZA SUITE - NYC EPA
Deadline: 10/25/2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL
THE ALCHEMIST - NYC EPA
TO KILL A MOCKINGBIRD (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
Monday, October 28, 2019
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, October 29, 2019
THE ALCHEMIST - NYC EPA
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, October 30, 2019
EMOJILAND - NYC ECC / FEMALE SINGERS
EMOJILAND - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, October 31, 2019
EMOJILAND - NYC ECC / FEMALE DANCERS
EMOJILAND - NYC ECC / MALE DANCERS
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
WEST COAST
Saturday, October 12, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 1 OF 2
Sunday, October 13, 2019
LYING WITH BADGERS - LOS ANGELES EPA
Monday, October 14, 2019
THE DISPLACED - BERKELEY EPA
CALIFORNIA SHAKESPEARE THEATER 2020 SEASON - BERKELEY EPA
Tuesday, October 15, 2019
HAMLET THE ROCK MUSICAL - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS
Wednesday, October 16, 2019
HAMLET THE ROCK MUSICAL - LOS ANGELES ECC MALE DANCERS
Saturday, October 19, 2019
HOLIDAY CABARET - ARVADA EPA
Sunday, October 20, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - SAN DIEGO EPA DAY 1 OF 2
Monday, October 21, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 2 OF 2
LA CAGE AUX FOLLES - SAN DIEGO EPA DAY 2 OF 2
Thursday, October 31, 2019
A NOISE WITHIN 2020 SPRING SEASON - PASADENA EPA/ECC SINGERS
MIDWEST
Saturday, October 12, 2019
THE ROSE TATTOO - ST. LOUIS EPA DAY
Deadline: 10/21/2019
SCHOOL GIRLS - CHICAGO APPOINTMENTS
ECLIPSED- CHICAGO APPOINTMENTS
Monday, October 21, 2019
BEEF & BOARDS DINNER THEATRE 2020 SEASON - INDIANAPOLIS EPA
Saturday, October 26, 2019
THE HOUSE OF BLUE LEAVES - ST. LOUIS EPA
Thursday, October 31, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 1 OF 2
Friday, November 1, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 2 OF 2
Monday, November 11, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, November 12, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 2 OF 2
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO ECC MALE IDENTIFYING DANCERS
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO ECC FEMALE IDENTIFYING DANCERS
Wednesday, November 13, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO EPA
Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
SOUTH CENTRAL
Saturday, October 12, 2019
THE SOUND OF MUSIC - HOUSTON EPA/ECC SINGERS
SOUTHEASTERN
Monday, October 14, 2019
WAFFLE PALACE CHRISTMAS - ATLANTA GA EPA
Monday, October 28, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL EPA
THE CAUCASIAN CHALK CIRCLE - MIAMI FL EPA
Tuesday, October 29, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL EPA
Friday, November 1, 2019
MARY POPPINS - NASHVILLE, TN EPA (YOUTH AUDITIONS)
Saturday, November 2, 2019
MARY POPPINS - NASHVILLE, TN EPA (ADULT AUDITIONS)
Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2
MID-ATLANTIC
Monday, October 28, 2019
PITTSBURGH MUSICAL THEATER 2020 SEASON - PITTSBURGH PA EPA
Tuesday, October 29, 2019
PITTSBURGH MUSICAL THEATER 2020 SEASON - PITTSBURGH PA EPA
Wednesday, October 30, 2019
PITTSBURGH MUSICAL THEATER 2020 SEASON - PITTSBURGH PA EPA
NEW ENGLAND
Tuesday, October 15, 2019JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - AUDITIONS
Friday, October 18, 2019
WELLESLEY REPERTORY THEATRE 2019-20 - WELLESLEY MA EPA
Saturday, October 19, 2019
WELLESLEY REPERTORY THEATRE 2019-20 - WELLESLEY MA EPA