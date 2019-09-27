Looking for Regional Jobs? Mean Girls, Finding Nemo, Steel Magnolias, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Jobs? Mean Girls, Finding Nemo, Steel Magnolias, and More Are Casting
By Playbill Staff
Sep 27, 2019
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for Broadway and shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Friday, September 27, 2019
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE SINGERS
TERRA FIRMA - NYC EPA
MAYBE HAPPY ENDING - NYC OPEN CALL

Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA
COME FROM AWAY (SETA) - NYC EPA

Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA

Wednesday, October 2, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME (NAT'L TOUR) - NYC EPA
KPOP - NYC EPA
FLYING OVER SUNSET - NYC OPEN CALL /DANCERS

Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS

Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Tuesday, October 8, 2019
EXCEPTION TO THE RULE - NYC EPA
RIDDLE OF THE TRILOBITES - NYC EPA

Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA

Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
17 MINUTES - NYC EPA
SIBLINGS PLAY - NYC EPA

Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS

Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA

Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA

Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA

Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA

Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL

Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO

Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA


WEST COAST

Monday, September 30, 2019
REVENGE SONG (ROLE OF EMILY) - LOS ANGELES EPA

Tuesday, October 1, 2019
GHOSTS OF BOGOTÁ - SAN RAFAEL EPA DAY 1 OF 2

Wednesday, October 2, 2019
GHOSTS OF BOGOTÁ - SAN RAFAEL EPA DAY 2 OF 2

Friday, October 4, 2019
HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE - SALT LAKE CITY EPA

Deadline: 10/06/2019
THE OUTSIDER - SEEKING SUBMISSIONS

Saturday, October 12, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 1 OF 2

Sunday, October 13, 2019
LYING WITH BADGERS - LOS ANGELES EPA

Monday, October 21, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 2 OF 2

MIDWEST

Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

SOUTH CENTRAL

Monday, September 30, 2019
SCHOOLHOUSE ROCK LIVE JR - DALLAS EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, October 1, 2019
SCHOOLHOUSE ROCK LIVE JR - DALLAS EPA DAY 2 OF 2

Sunday, October 6, 2019
JACK FROST: A NEW MUSICAL - FORT WORTH EPA/ECC SINGERS

SOUTHEASTERN

Monday, September 30, 2019
HANSEL AND GRETEL - JACKSONVILLE, FL EPA
WATSON (TENTATIVE TITLE) - CORAL GABLES, FL EPA

Wednesday, October 2, 2019
RIVERSIDE THEATRE 2019-20 SEASON - VERO BEACH, FL EPA

Deadline: 10/06/2019
BLOOMSDAY - SEEKING SUBMISSIONS

Monday, October 7, 2019
ELF - JACKSONVILLE FL EPA

Monday, October 28, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL EPA

Tuesday, October 29, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL EPA

Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS

Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS

MID-ATLANTIC

Sunday, October 6, 2019
A CHRISTMAS CAROL - PITTSBURGH PA EPA

Monday, October 7, 2019
CRIMES OF THE HEART - SOUDERTON, PA EPA

Wednesday, October 9, 2019
ELF - NETCONG, NJ OPEN AUDITIONS

Thursday, October 10, 2019
THE ASSEMBLY - COLLEGE PARK, MD EPA

NEW ENGLAND

Tuesday, October 1, 2019
STEEL MAGNOLIAS - NORWALK CT EPA

Tuesday, October 15, 2019
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - AUDITIONS

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