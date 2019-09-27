Looking for Regional Jobs? Mean Girls, Finding Nemo, Steel Magnolias, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Friday, September 27, 2019
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE SINGERS
TERRA FIRMA - NYC EPA
MAYBE HAPPY ENDING - NYC OPEN CALL
Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA
COME FROM AWAY (SETA) - NYC EPA
Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA
Wednesday, October 2, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME (NAT'L TOUR) - NYC EPA
KPOP - NYC EPA
FLYING OVER SUNSET - NYC OPEN CALL /DANCERS
Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Tuesday, October 8, 2019
EXCEPTION TO THE RULE - NYC EPA
RIDDLE OF THE TRILOBITES - NYC EPA
Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
17 MINUTES - NYC EPA
SIBLINGS PLAY - NYC EPA
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA
Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
WEST COAST
Monday, September 30, 2019
REVENGE SONG (ROLE OF EMILY) - LOS ANGELES EPA
Tuesday, October 1, 2019
GHOSTS OF BOGOTÁ - SAN RAFAEL EPA DAY 1 OF 2
Wednesday, October 2, 2019
GHOSTS OF BOGOTÁ - SAN RAFAEL EPA DAY 2 OF 2
Friday, October 4, 2019
HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE - SALT LAKE CITY EPA
Deadline: 10/06/2019
THE OUTSIDER - SEEKING SUBMISSIONS
Saturday, October 12, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 1 OF 2
Sunday, October 13, 2019
LYING WITH BADGERS - LOS ANGELES EPA
Monday, October 21, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 2 OF 2
MIDWEST
Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
SOUTH CENTRAL
Monday, September 30, 2019
SCHOOLHOUSE ROCK LIVE JR - DALLAS EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, October 1, 2019
SCHOOLHOUSE ROCK LIVE JR - DALLAS EPA DAY 2 OF 2
Sunday, October 6, 2019
JACK FROST: A NEW MUSICAL - FORT WORTH EPA/ECC SINGERS
SOUTHEASTERN
Monday, September 30, 2019
HANSEL AND GRETEL - JACKSONVILLE, FL EPA
WATSON (TENTATIVE TITLE) - CORAL GABLES, FL EPA
Wednesday, October 2, 2019
RIVERSIDE THEATRE 2019-20 SEASON - VERO BEACH, FL EPA
Deadline: 10/06/2019
BLOOMSDAY - SEEKING SUBMISSIONS
Monday, October 7, 2019
ELF - JACKSONVILLE FL EPA
Monday, October 28, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL EPA
Tuesday, October 29, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL EPA
Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
MID-ATLANTIC
Sunday, October 6, 2019
A CHRISTMAS CAROL - PITTSBURGH PA EPA
Monday, October 7, 2019
CRIMES OF THE HEART - SOUDERTON, PA EPA
Wednesday, October 9, 2019
ELF - NETCONG, NJ OPEN AUDITIONS
Thursday, October 10, 2019
THE ASSEMBLY - COLLEGE PARK, MD EPA
NEW ENGLAND
Tuesday, October 1, 2019
STEEL MAGNOLIAS - NORWALK CT EPA
Tuesday, October 15, 2019
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - AUDITIONS