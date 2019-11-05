Looking for Regional Jobs? She Loves Me, La Cage Aux Folles, Saturday Night Fever, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Jobs? She Loves Me, La Cage Aux Folles, Saturday Night Fever, and More Are Casting
By Playbill Staff
Nov 05, 2019
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for Broadway and shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Wednesday, November 6, 2019
SIDEWAYS- NYC EPA

Thursday, November 7, 2019
ASSASSINS - NYC EPA

Deadline: 11/08/2019
MIDWIVES - NYC APPOINTMENTS
AMERICAN SON- NYC APPOINTMENTS

Friday, November 8, 2019
OIL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
NOLLYWOOD DREAMS - NYC EPA

Monday, November 11, 2019
GODSPELL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
WAKE - NYC EPA

Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
WAKE - NYC EQUITY PRINCIPAL DANCER AUDITION
MAC BETH - NYC EPA

Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - NYC EPA

Thursday, November 14, 2019
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
...WHAT THE END WILL BE - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA

Deadline 11/15/19
LA CAGE AUX FOLLES - NYC APPOINTMENTS

Friday, November 15, 2019
AMERICAN SHAKESPEARE CENTER 2020 SEASON - NYC EPA
GOODSPEED MUSICALS 2020 SEASON - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA
MAC BETH - NYC EPA

Sunday, November 17, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL

Monday, November 18, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / MALE SINGERS
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, November 19, 2019
MEMPHIS - NYC EPA
JERSEY BOYS (OFF BROADWAY) - NYC EPA

Wednesday, November 20, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEMPHIS - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, November 21, 2019
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Saturday, November 23, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL

Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS

December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA


WEST COAST

Deadline: 10/30/2019
ROCKY HORROR SHOW - SAN FRANCISCO APPOINTMENTS

Thursday, October 31, 2019
A NOISE WITHIN 2020 SPRING SEASON - PASADENA EPA/ECC SINGERS

Sunday, November 3, 2019
ASSASSINS - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS

Deadline: 11/04/2019
BERNHARDT/HAMLET - SUBMISSIONS SOUGHT

Monday, November 4, 2019
SHE LOVES ME - COSTA MESA EPA/ECC SINGERS
UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASON - LOS ANGELES EPA

Tuesday, November 5, 2019
UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASON - LOS ANGELES ECC FEMALE SINGERS
UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASON - LOS ANGELES ECC MALE SINGERS

Thursday, November 7, 2019
CHICAGO - SAN JOSE ECC DANCERS

Saturday, November 9, 2019
MUSICAL THEATRE WEST 2020 SPRING SEASON - LONG BEACH EPA/ECC SINGERS

Tuesday, November 12, 2019
THE GREAT LEAP - SAN DIEGO EPA DAY 1 OF 2

Wednesday, November 13, 2019
THE GREAT LEAP - SAN DIEGO EPA DAY 2 OF 2

Tuesday, November 26, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC FEMALE DANCERS

Monday, December 2, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC SINGERS

Tuesday, December 3, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA EPA

MIDWEST

ednesday, October 30, 2019SUMMIT PERFORMANCE INDIANAPOLIS - INDIANAPOLIS EPA DAY 2 OF 2

Thursday, October 31, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 1 OF 2

Friday, November 1, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 2 OF 2

Monday, November 11, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, November 12, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 2 OF 2
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO ECC MALE IDENTIFYING DANCERS
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO ECC FEMALE IDENTIFYING DANCERS

Wednesday, November 13, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO EPA

Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

SOUTH CENTRAL

Friday, November 15, 2019
THE SOUND OF MUSIC - HOUSTON EQUITY PERFORMERS

Monday, December 9, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, December 10, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 2 OF 2

SOUTHEASTERN

Friday, November 1, 2019
MARY POPPINS - NASHVILLE, TN EPA (YOUTH AUDITIONS)

Saturday, November 2, 2019
MARY POPPINS - NASHVILLE, TN EPA (ADULT AUDITIONS)
ANGELS IN AMERICA: MILLENNIUM APPROACHES - NEW ORLEANS EPA

Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS

Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS

Deadline: 11/08/2019
CAROUSEL (BILLY BIGELOW) - KANSAS CITY APPOINTMENTS

Saturday, November 9, 2019
THE COUNTRY WIFE - ATLANTA GA EPA
BRAVE NEW WORKS 2020 - ATLANTA GA EPA

Sunday, November 17, 2019
MEMPHIS - RALEIGH NC EPA

Monday, December 2, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA

Tuesday, December 3, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA

Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2

Monday, December 9, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA

Tuesday, December 10, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL CHORUS AUDITIONS

MID-ATLANTIC

Wednesday, October 30, 2019
PITTSBURGH MUSICAL THEATER 2020 SEASON - PITTSBURGH PA EPA

Monday, November 11, 2019
NEW JERSEY REPERTORY 2020 SEASON - LONG BRANCH NJ EPA
FORD'S THEATRE 2020-2021 SEASON - WASHINGTON DC EPA

Tuesday, November 12, 2019
FORD'S THEATRE 2020-2021 SEASON - WASHINGTON DC EPA

Wednesday, November 13, 2019
CHIMERICA - PITTSBURGH PA EPA

Thursday, November 14, 2019
CHIMERICA - PITTSBURGH PA EPA

Sunday, November 17, 2019
MEMPHIS - RALEIGH NC EPA

Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA

Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

NEW ENGLAND

Wednesday, November 6, 2019
GODSPELL - RIDGEFIELD CT EPA

Sunday, November 10, 2019
GOODSPEED MUSICALS 2020 SEASON - EAST HADDAM CT EPA

Friday, November 22, 2019
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA EPA
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA OPEN CALL

Monday, December 9, 2019
LOVE & SPUMONI - WATERBURY CT EPA

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