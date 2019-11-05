Looking for Regional Jobs? She Loves Me, La Cage Aux Folles, Saturday Night Fever, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Wednesday, November 6, 2019
SIDEWAYS- NYC EPA
Thursday, November 7, 2019
ASSASSINS - NYC EPA
Deadline: 11/08/2019
MIDWIVES - NYC APPOINTMENTS
AMERICAN SON- NYC APPOINTMENTS
Friday, November 8, 2019
OIL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
NOLLYWOOD DREAMS - NYC EPA
Monday, November 11, 2019
GODSPELL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
WAKE - NYC EPA
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
WAKE - NYC EQUITY PRINCIPAL DANCER AUDITION
MAC BETH - NYC EPA
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - NYC EPA
Thursday, November 14, 2019
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
...WHAT THE END WILL BE - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA
Deadline 11/15/19
LA CAGE AUX FOLLES - NYC APPOINTMENTS
Friday, November 15, 2019
AMERICAN SHAKESPEARE CENTER 2020 SEASON - NYC EPA
GOODSPEED MUSICALS 2020 SEASON - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA
MAC BETH - NYC EPA
Sunday, November 17, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL
Monday, November 18, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / MALE SINGERS
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, November 19, 2019
MEMPHIS - NYC EPA
JERSEY BOYS (OFF BROADWAY) - NYC EPA
Wednesday, November 20, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEMPHIS - NYC ECC / MALE DANCERS
Thursday, November 21, 2019
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, November 23, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL
Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
WEST COAST
Deadline: 10/30/2019
ROCKY HORROR SHOW - SAN FRANCISCO APPOINTMENTS
Thursday, October 31, 2019
A NOISE WITHIN 2020 SPRING SEASON - PASADENA EPA/ECC SINGERS
Sunday, November 3, 2019
ASSASSINS - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS
Deadline: 11/04/2019
BERNHARDT/HAMLET - SUBMISSIONS SOUGHT
Monday, November 4, 2019
SHE LOVES ME - COSTA MESA EPA/ECC SINGERS
UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASON - LOS ANGELES EPA
Tuesday, November 5, 2019
UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASON - LOS ANGELES ECC FEMALE SINGERS
UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 SEASON - LOS ANGELES ECC MALE SINGERS
Thursday, November 7, 2019
CHICAGO - SAN JOSE ECC DANCERS
Saturday, November 9, 2019
MUSICAL THEATRE WEST 2020 SPRING SEASON - LONG BEACH EPA/ECC SINGERS
Tuesday, November 12, 2019
THE GREAT LEAP - SAN DIEGO EPA DAY 1 OF 2
Wednesday, November 13, 2019
THE GREAT LEAP - SAN DIEGO EPA DAY 2 OF 2
Tuesday, November 26, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC FEMALE DANCERS
Monday, December 2, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC SINGERS
Tuesday, December 3, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA EPA
MIDWEST
ednesday, October 30, 2019SUMMIT PERFORMANCE INDIANAPOLIS - INDIANAPOLIS EPA DAY 2 OF 2
Thursday, October 31, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 1 OF 2
Friday, November 1, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 2 OF 2
Monday, November 11, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, November 12, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 2 OF 2
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO ECC MALE IDENTIFYING DANCERS
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO ECC FEMALE IDENTIFYING DANCERS
Wednesday, November 13, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER AND GUYS AND DOLLS - CHICAGO EPA
Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
SOUTH CENTRAL
Friday, November 15, 2019
THE SOUND OF MUSIC - HOUSTON EQUITY PERFORMERS
Monday, December 9, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, December 10, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 2 OF 2
SOUTHEASTERN
Friday, November 1, 2019
MARY POPPINS - NASHVILLE, TN EPA (YOUTH AUDITIONS)
Saturday, November 2, 2019
MARY POPPINS - NASHVILLE, TN EPA (ADULT AUDITIONS)
ANGELS IN AMERICA: MILLENNIUM APPROACHES - NEW ORLEANS EPA
Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
Deadline: 11/08/2019
CAROUSEL (BILLY BIGELOW) - KANSAS CITY APPOINTMENTS
Saturday, November 9, 2019
THE COUNTRY WIFE - ATLANTA GA EPA
BRAVE NEW WORKS 2020 - ATLANTA GA EPA
Sunday, November 17, 2019
MEMPHIS - RALEIGH NC EPA
Monday, December 2, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA
Tuesday, December 3, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA
Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2
Monday, December 9, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
Tuesday, December 10, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL CHORUS AUDITIONS
MID-ATLANTIC
Wednesday, October 30, 2019
PITTSBURGH MUSICAL THEATER 2020 SEASON - PITTSBURGH PA EPA
Monday, November 11, 2019
NEW JERSEY REPERTORY 2020 SEASON - LONG BRANCH NJ EPA
FORD'S THEATRE 2020-2021 SEASON - WASHINGTON DC EPA
Tuesday, November 12, 2019
FORD'S THEATRE 2020-2021 SEASON - WASHINGTON DC EPA
Wednesday, November 13, 2019
CHIMERICA - PITTSBURGH PA EPA
Thursday, November 14, 2019
CHIMERICA - PITTSBURGH PA EPA
Sunday, November 17, 2019
MEMPHIS - RALEIGH NC EPA
Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA
Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
NEW ENGLAND
Wednesday, November 6, 2019
GODSPELL - RIDGEFIELD CT EPA
Sunday, November 10, 2019
GOODSPEED MUSICALS 2020 SEASON - EAST HADDAM CT EPA
Friday, November 22, 2019
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA EPA
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA OPEN CALL
Monday, December 9, 2019
LOVE & SPUMONI - WATERBURY CT EPA