Looking for Regional Jobs? South Pacific, Kinky Boots, Jersey Boys, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Tuesday, November 19, 2019
MEMPHIS - NYC EPA
JERSEY BOYS (OFF BROADWAY) - NYC EPA
Wednesday, November 20, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEMPHIS - NYC ECC / MALE DANCERS
Thursday, November 21, 2019
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Deadline: 11/22/2019
THE CAKE- NYC APPOINTMENTS
Friday, November 22, 2019
WHISPER HOUSE - NYC EPA
A PEREGRINE FALLS - NYC EPA
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
Saturday, November 23, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL
Monday, November 25, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE DANCERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE DANCERS
FORD'S THEATRE 2020-2021 SEASON - NYC EPA
HUDSON VALLEY SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
Tuesday, November 26, 2019
LEMPICKA - NYC EPA
Monday, December 2, 2019
GROUNDHOG DAY - NYC EPA
WHISPER HOUSE - NYC EPA
CHICKEN & BISCUITS - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
Tuesday, December 3, 2019
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
Friday, December 6, 2019
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
Saturday, December 7, 2019
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA
Tuesday, December 10, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS
Wednesday, December 11, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, December 13, 2019
SHAPE - ITHACA NY EPA
Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
WEST COAST
Wednesday, November 20, 2019
WICKED - LOS ANGELES FEMALE DANCERS OPEN CALL DAY 2 OF 2
WICKED - LOS ANGELES MALE DANCERS OPEN CALL DAY 2 OF 2
NEVER NOT ONCE - LOS ANGELES EPA
Tuesday, November 26, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC FEMALE DANCERS
Monday, December 2, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC SINGERS
Tuesday, December 3, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA EPA
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC MALE DANCERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC FEMALE DANCERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC FEMALE SINGERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC MALE SINGERS
Wednesday, December 4, 2019
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO EPA
Monday, December 9, 2019
KING LEAR - SAN FRANCISCO EPA
Tuesday, December 10, 2019
CHICAGO - SONOMA EPA/ECC SINGERS
CHICAGO - SONOMA ECC MALE DANCERS
MIDWEST
Monday, December 2, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 1 OF 3
Tuesday, December 3, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 2 OF 3
Wednesday, December 4, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 3 OF 3
Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
SOUTH CENTRAL
Saturday, December 7, 2019
FUN HOME - DALLAS EPA
Monday, December 9, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, December 10, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 2 OF 2
SOUTHEASTERN
Monday, December 2, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA
Tuesday, December 3, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA
Thursday, December 5, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 1 OF 3
Friday, December 6, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 2 OF 3
Saturday, December 7, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 3 OF 3
Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL OPEN CALL - GYMNASTS
INDIANA JONES EPIC STUNT SPECTACULAR - ORLANDO FL OPEN CALL / STUNT PERFORMERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / ACTORS, SINGERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / DANCERS
Monday, December 9, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
Tuesday, December 10, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL CHORUS AUDITIONS
Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL
Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS
MID-ATLANTIC
Monday, December 2, 2019
RACHEL - PHILADELPHIA PA EPA
Tuesday, December 3, 2019
RACHEL - PHILADELPHIA PA EPA
Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA
Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA
NEW ENGLAND
Friday, November 22, 2019
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA EPA
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA OPEN CALL
Friday, December 6, 2019
SYLVIA NORWALK, CT EPA
Monday, December 9, 2019
LOVE & SPUMONI - WATERBURY CT EPA
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - MONMOUTH ME EPA