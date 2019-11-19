Looking for Regional Jobs? South Pacific, Kinky Boots, Jersey Boys, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Jobs? South Pacific, Kinky Boots, Jersey Boys, and More Are Casting
By Playbill Staff
Nov 19, 2019
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for Broadway and shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Tuesday, November 19, 2019
MEMPHIS - NYC EPA
JERSEY BOYS (OFF BROADWAY) - NYC EPA

Wednesday, November 20, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEMPHIS - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, November 21, 2019
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Deadline: 11/22/2019
THE CAKE- NYC APPOINTMENTS

Friday, November 22, 2019
WHISPER HOUSE - NYC EPA
A PEREGRINE FALLS - NYC EPA
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS

Saturday, November 23, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL

Monday, November 25, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE DANCERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE DANCERS
FORD'S THEATRE 2020-2021 SEASON - NYC EPA
HUDSON VALLEY SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 - NYC EPA

Tuesday, November 26, 2019
LEMPICKA - NYC EPA

Monday, December 2, 2019
GROUNDHOG DAY - NYC EPA
WHISPER HOUSE - NYC EPA
CHICKEN & BISCUITS - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA

Tuesday, December 3, 2019
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA

Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA

Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA

Friday, December 6, 2019
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA

Saturday, December 7, 2019
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA

Tuesday, December 10, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS

Wednesday, December 11, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, December 13, 2019
SHAPE - ITHACA NY EPA

Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS

December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA

Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA


WEST COAST


Wednesday, November 20, 2019
WICKED - LOS ANGELES FEMALE DANCERS OPEN CALL DAY 2 OF 2
WICKED - LOS ANGELES MALE DANCERS OPEN CALL DAY 2 OF 2
NEVER NOT ONCE - LOS ANGELES EPA

Tuesday, November 26, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC FEMALE DANCERS

Monday, December 2, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA ECC SINGERS

Tuesday, December 3, 2019
SOMETHING ROTTEN! - ARVADA EPA
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC MALE DANCERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC FEMALE DANCERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC FEMALE SINGERS
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO ECC MALE SINGERS

Wednesday, December 4, 2019
HAMILTON (AND PEGGY COMPANY) - SAN FRANCISCO EPA

Monday, December 9, 2019
KING LEAR - SAN FRANCISCO EPA

Tuesday, December 10, 2019
CHICAGO - SONOMA EPA/ECC SINGERS
CHICAGO - SONOMA ECC MALE DANCERS

MIDWEST

Monday, December 2, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 1 OF 3

Tuesday, December 3, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 2 OF 3

Wednesday, December 4, 2019
REMY BUMPPO THEATRE 2020-21 - CHICAGO EPA DAY 3 OF 3

Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

SOUTH CENTRAL

Saturday, December 7, 2019
FUN HOME - DALLAS EPA

Monday, December 9, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, December 10, 2019
LAST STOP ON MARKET STREET - DALLAS EPA DAY 2 OF 2

SOUTHEASTERN

Monday, December 2, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA

Tuesday, December 3, 2019
FOOTLOOSE AND NEXT TO NORMAL - SAINT PETERSBURG FL EPA

Thursday, December 5, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 1 OF 3

Friday, December 6, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 2 OF 3

Saturday, December 7, 2019
AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - NEW ORLEANS EPA DAY 3 OF 3

Sunday, December 8, 2019
MAPLE AND VINE - LEXINGTON EPA DAY 2 OF 2
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL OPEN CALL - GYMNASTS
INDIANA JONES EPIC STUNT SPECTACULAR - ORLANDO FL OPEN CALL / STUNT PERFORMERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / ACTORS, SINGERS
SPIRIT OF ALOHA - HONOLULU OPEN CALL / DANCERS

Monday, December 9, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA

Tuesday, December 10, 2019
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL EPA
ALHAMBRA THEATRE & DINING 2020 SEASON - JACKSONVILLE, FL CHORUS AUDITIONS

Wednesday, December 11, 2019
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES FL EPA
WALT DISNEY WORLD - VARIOUS SHOWS - CORAL GABLES ,FL OPEN CALL

Friday, December 13, 2019
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL DANCERS
SPIRIT OF ALOHA - KISSIMMEE FL OPEN CALL FOR ACTOR/SINGERS

MID-ATLANTIC

Monday, December 2, 2019
RACHEL - PHILADELPHIA PA EPA

Tuesday, December 3, 2019
RACHEL - PHILADELPHIA PA EPA

Monday, December 16, 2019
THE MARVELOUS WONDERETTES - SOUDERTON PA EPA

Thursday, February 27, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

Friday, February 28, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - CAPE MAY, NJ EPA

NEW ENGLAND

Friday, November 22, 2019
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA EPA
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - BOSTON MA OPEN CALL

Friday, December 6, 2019
SYLVIA NORWALK, CT EPA

Monday, December 9, 2019
LOVE & SPUMONI - WATERBURY CT EPA
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - MONMOUTH ME EPA

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