Looking for Regional Jobs? The Music Man, Diana: The Princess Diana Musical, Groundhog Day, and More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Jobs? The Music Man, Diana: The Princess Diana Musical, Groundhog Day, and More Are Casting
By Playbill Staff
Oct 04, 2019
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for Broadway and shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS

Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
NIKKI SIXX'S HEROIN DIARIES - THE MIRACULOUS SURVIVAL OF A ROCK STAR

Tuesday, October 8, 2019
EXCEPTION TO THE RULE - NYC EPA
RIDDLE OF THE TRILOBITES - NYC EPA

Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA

Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
17 MINUTES - NYC EPA
SIBLINGS PLAY - NYC EPA
ENDLINGS - NYC EPA

Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS

Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
DRACULA - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA

Saturday, October 12, 2019
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL

Deadline: 10/14/2019
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - NYC APPOINTMENTS

Monday, October 14, 2019
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Tuesday, October 15, 2019
LONDON ASSURANCE - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EQUITY AUDITIONS FOR EXTRAS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL

Wednesday, October 16, 2019
DRACULA - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD MALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT MALE DANCERS

Deadline: 10/17/2019
AMERICAN SON - NYC APPOINTMENTS

Thursday, October 17, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC MALE SINGERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
WOLF PLAY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS

Friday, October 18, 2019
HOW I LEARNED TO DRIVE - NYC EPA
COAL COUNTRY - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA

Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA

Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA

Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Deadline: 10/25/2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC APPOINTMENTS

Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL

Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO

Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA


WEST COAST

Deadline: 10/06/2019
THE OUTSIDER - SEEKING SUBMISSIONS

Saturday, October 12, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 1 OF 2

Sunday, October 13, 2019
LYING WITH BADGERS - LOS ANGELES EPA

Monday, October 14, 2019
THE DISPLACED - BERKELEY EPA
CALIFORNIA SHAKESPEARE THEATER 2020 SEASON - BERKELEY EPA

Tuesday, October 15, 2019
HAMLET THE ROCK MUSICAL - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS

Wednesday, October 16, 2019
HAMLET THE ROCK MUSICAL - LOS ANGELES ECC MALE DANCERS

Saturday, October 19, 2019
HOLIDAY CABARET - ARVADA EPA

Sunday, October 20, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - SAN DIEGO EPA DAY 1 OF 2

Monday, October 21, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 2 OF 2
LA CAGE AUX FOLLES - SAN DIEGO EPA DAY 2 OF 2

Thursday, October 31, 2019
A NOISE WITHIN 2020 SPRING SEASON - PASADENA EPA/ECC SINGERS

MIDWEST

Saturday, October 12, 2019
THE ROSE TATTOO - ST. LOUIS EPA DAY

Monday, October 21, 2019
BEEF & BOARDS DINNER THEATRE 2020 SEASON - INDIANAPOLIS EPA

Thursday, October 31, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 1 OF 2

Friday, November 1, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 2 OF 2

Monday, November 11, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 1 OF 2

Tuesday, November 12, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 2 OF 2

Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL

SOUTH CENTRAL

Sunday, October 6, 2019
JACK FROST: A NEW MUSICAL - FORT WORTH EPA/ECC SINGERS

Saturday, October 12, 2019
THE SOUND OF MUSIC - HOUSTON EPA/ECC SINGERS

SOUTHEASTERN

Deadline: 10/06/2019
BLOOMSDAY - SEEKING SUBMISSIONS

Monday, October 7, 2019
ELF - JACKSONVILLE FL EPA

Thursday, October 10, 2019
WALT DISNEY SPECIAL EVENTS - KISSIMMEE FL OPEN CALL / DANCERS

Monday, October 14, 2019
WAFFLE PALACE CHRISTMAS - ATLANTA GA EPA

Monday, October 28, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL EPA

Tuesday, October 29, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL EPA

Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS

Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS

MID-ATLANTIC

Sunday, October 6, 2019
A CHRISTMAS CAROL - PITTSBURGH PA EPA
A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - PITTSBURGH PA OPEN

Monday, October 7, 2019
CRIMES OF THE HEART - SOUDERTON, PA EPA

Wednesday, October 9, 2019
ELF - NETCONG, NJ OPEN AUDITIONS

Thursday, October 10, 2019
THE ASSEMBLY - COLLEGE PARK, MD EPA

NEW ENGLAND

Tuesday, October 15, 2019JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - AUDITIONS

Friday, October 18, 2019
WELLESLEY REPERTORY THEATRE 2019-20 - WELLESLEY MA EPA

Saturday, October 19, 2019
WELLESLEY REPERTORY THEATRE 2019-20 - WELLESLEY MA EPA

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