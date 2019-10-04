Looking for Regional Jobs? The Music Man, Diana: The Princess Diana Musical, Groundhog Day, and More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
NIKKI SIXX'S HEROIN DIARIES - THE MIRACULOUS SURVIVAL OF A ROCK STAR
Tuesday, October 8, 2019
EXCEPTION TO THE RULE - NYC EPA
RIDDLE OF THE TRILOBITES - NYC EPA
Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
17 MINUTES - NYC EPA
SIBLINGS PLAY - NYC EPA
ENDLINGS - NYC EPA
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
DRACULA - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
Saturday, October 12, 2019
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
Deadline: 10/14/2019
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - NYC APPOINTMENTS
Monday, October 14, 2019
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, October 15, 2019
LONDON ASSURANCE - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EQUITY AUDITIONS FOR EXTRAS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
Wednesday, October 16, 2019
DRACULA - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD MALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT MALE DANCERS
Deadline: 10/17/2019
AMERICAN SON - NYC APPOINTMENTS
Thursday, October 17, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC MALE SINGERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
WOLF PLAY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
Friday, October 18, 2019
HOW I LEARNED TO DRIVE - NYC EPA
COAL COUNTRY - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA
Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Deadline: 10/25/2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
WEST COAST
Deadline: 10/06/2019
THE OUTSIDER - SEEKING SUBMISSIONS
Saturday, October 12, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 1 OF 2
Sunday, October 13, 2019
LYING WITH BADGERS - LOS ANGELES EPA
Monday, October 14, 2019
THE DISPLACED - BERKELEY EPA
CALIFORNIA SHAKESPEARE THEATER 2020 SEASON - BERKELEY EPA
Tuesday, October 15, 2019
HAMLET THE ROCK MUSICAL - LOS ANGELES EPA/ECC SINGERS
Wednesday, October 16, 2019
HAMLET THE ROCK MUSICAL - LOS ANGELES ECC MALE DANCERS
Saturday, October 19, 2019
HOLIDAY CABARET - ARVADA EPA
Sunday, October 20, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - SAN DIEGO EPA DAY 1 OF 2
Monday, October 21, 2019
INTIMATE APPAREL - SAN FRANCISCO EPA DAY 2 OF 2
LA CAGE AUX FOLLES - SAN DIEGO EPA DAY 2 OF 2
Thursday, October 31, 2019
A NOISE WITHIN 2020 SPRING SEASON - PASADENA EPA/ECC SINGERS
MIDWEST
Saturday, October 12, 2019
THE ROSE TATTOO - ST. LOUIS EPA DAY
Monday, October 21, 2019
BEEF & BOARDS DINNER THEATRE 2020 SEASON - INDIANAPOLIS EPA
Thursday, October 31, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 1 OF 2
Friday, November 1, 2019
GROUNDHOG DAY - ST. PAUL EPA DAY 2 OF 2
Monday, November 11, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 1 OF 2
Tuesday, November 12, 2019
THE PUPPETEER AND RULES FOR ACTIVE SHOOTERS - DETROIT EPA DAY 2 OF 2
Monday, December 9, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY DAY 1 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
Tuesday, December 10, 2019
KIRKLAND & ELLIS MOCK TRIAL DAY 2 OF 2 - CHICAGO OPEN CALL
SOUTH CENTRAL
Sunday, October 6, 2019
JACK FROST: A NEW MUSICAL - FORT WORTH EPA/ECC SINGERS
Saturday, October 12, 2019
THE SOUND OF MUSIC - HOUSTON EPA/ECC SINGERS
SOUTHEASTERN
Deadline: 10/06/2019
BLOOMSDAY - SEEKING SUBMISSIONS
Monday, October 7, 2019
ELF - JACKSONVILLE FL EPA
Thursday, October 10, 2019
WALT DISNEY SPECIAL EVENTS - KISSIMMEE FL OPEN CALL / DANCERS
Monday, October 14, 2019
WAFFLE PALACE CHRISTMAS - ATLANTA GA EPA
Monday, October 28, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL EPA
Tuesday, October 29, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - ORLANDO FL EPA
Monday, November 4, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
Tuesday, November 5, 2019
FINDING NEMO - KISSIMMEE FL OPEN CALL / SINGERS
MID-ATLANTIC
Sunday, October 6, 2019
A CHRISTMAS CAROL - PITTSBURGH PA EPA
A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - PITTSBURGH PA OPEN
Monday, October 7, 2019
CRIMES OF THE HEART - SOUDERTON, PA EPA
Wednesday, October 9, 2019
ELF - NETCONG, NJ OPEN AUDITIONS
Thursday, October 10, 2019
THE ASSEMBLY - COLLEGE PARK, MD EPA
NEW ENGLAND
Tuesday, October 15, 2019JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - AUDITIONS
Friday, October 18, 2019
WELLESLEY REPERTORY THEATRE 2019-20 - WELLESLEY MA EPA
Saturday, October 19, 2019
WELLESLEY REPERTORY THEATRE 2019-20 - WELLESLEY MA EPA