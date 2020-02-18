The Music Man, The Color Purple, More Are Auditioning in NYC

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Wednesday, February 19THE ACTING COMPANY 2020 REPERTORY SEASON - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC EPA
BLUE - NYC EPA
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - NYC EPA
CHEEK TO CHEEK - NYC EPA
MOUNTAIN PLAYHOUSE 2020 - NYC EPA
Thursday, February 20
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE SINGERS
MOUNTAIN PLAYHOUSE 2020 - NYC EPA
TURNING - NYC APPOINTMENTS
Friday, February 21
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE DANCERS
RETREAT - NYC EPA
KING LEAR - NYC EPA (NEW YORK CLASSICAL THEATRE)
Saturday, February 22
KILLING MOM- NYC OPEN AUDITIONS
Sunday, February 24
NORTH SHORE MUSIC THEATRE 2020 - LAST 3 SHOWS - NYC EPA
ROCKY MOUNTAIN REPERTORY THEATRE 2020 - NYC EPA
Monday, February 24
BARNSTORMERS THEATRE 2020 - NYC EPA (ACCOMPANIST PROVIDED)
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
Tuesday, February 25
GHOST THE MUSICAL - NYC EPA
NORTH SHORE MUSIC THEATRE 2020 - LAST 3 SHOWS - NYC EPA
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
Wednesday, February 26
BARNSTORMERS THEATRE 2020 - NYC EPA (ACCOMPANIST NOT PROVIDED)
THE COLOR PURPLE - NYC EPA
FLASHDANCE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FLASHDANCE - NYC ECC / MALE DANCERS
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
Thursday, February 27
DAYVIGO - NEW INSOMNIA DRUG - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA
Friday, February 28
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA
Monday, March 2
FULTON THEATRE AND MALTZ JUPITER THEATRE 2020-21 - NYC EPA
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC - NYC ECC / MALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 3
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA
Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
PITTSBURGH CIVIC LIGHT OPERA 2020 RMTA SEASON - NYC EPA
Friday, March 6
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON
Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS
Friday, March 13
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA
Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS