The Music Man, The Color Purple, More Are Auditioning in NYC

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Call Board   The Music Man, The Color Purple, More Are Auditioning in NYC
By Playbill Staff
Feb 18, 2020
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country hosting auditions in the Big Apple.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Wednesday, February 19THE ACTING COMPANY 2020 REPERTORY SEASON - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC EPA
BLUE - NYC EPA
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - NYC EPA
CHEEK TO CHEEK - NYC EPA
MOUNTAIN PLAYHOUSE 2020 - NYC EPA

Thursday, February 20
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE SINGERS
MOUNTAIN PLAYHOUSE 2020 - NYC EPA
TURNING - NYC APPOINTMENTS

Friday, February 21
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE DANCERS
RETREAT - NYC EPA
KING LEAR - NYC EPA (NEW YORK CLASSICAL THEATRE)

Saturday, February 22
KILLING MOM- NYC OPEN AUDITIONS

Sunday, February 24
NORTH SHORE MUSIC THEATRE 2020 - LAST 3 SHOWS - NYC EPA
ROCKY MOUNTAIN REPERTORY THEATRE 2020 - NYC EPA

Monday, February 24
BARNSTORMERS THEATRE 2020 - NYC EPA (ACCOMPANIST PROVIDED)
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA

Tuesday, February 25
GHOST THE MUSICAL - NYC EPA
NORTH SHORE MUSIC THEATRE 2020 - LAST 3 SHOWS - NYC EPA
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA

Wednesday, February 26
BARNSTORMERS THEATRE 2020 - NYC EPA (ACCOMPANIST NOT PROVIDED)
THE COLOR PURPLE - NYC EPA
FLASHDANCE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FLASHDANCE - NYC ECC / MALE DANCERS
OGUNQUIT PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA

Thursday, February 27
DAYVIGO - NEW INSOMNIA DRUG - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
WILLIAMSTOWN THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA

Friday, February 28
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA

Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
≤ (“LESS THAN OR EQUAL TO”) - NYC EPA

Monday, March 2
FULTON THEATRE AND MALTZ JUPITER THEATRE 2020-21 - NYC EPA
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE DANCERS
MAMMA MIA- NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) NYC EPA
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC - NYC ECC / MALE DANCERS
THEY'RE PLAYING OUR SONG - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 3
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA

Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
PITTSBURGH CIVIC LIGHT OPERA 2020 RMTA SEASON - NYC EPA

Friday, March 6
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA

Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON

Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS

Friday, March 13
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS

Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA

Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS

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