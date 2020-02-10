Upcoming NYC Auditions for Almost Famous, Ain’t Too Proud, Blue, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Wednesday, February 12
ALMOST FAMOUS - NYC EPA
BARRINGTON STAGE COMPANY 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
ARGYLE THEATRE 2020-21 FIRST HALF OF SEASON - NYC EPA
EPIPHANY - NYC EPA
JOHNNY AND THE DEVIL'S BOX - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHNNY AND THE DEVIL'S BOX - NYC ECC / MALE SINGERS
REDWOOD - NYC EPA
Thursday, February 13
RICHARD II - NYC EPA
ALMOST FAMOUS - NYC ECC / MALE SINGERS
ALMOST FAMOUS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
PETERBOROUGH PLAYERS 2020 SEASON - NYC EPA (WITH ACCOMPANIST)
Friday, February 14
ALMOST FAMOUS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
EAST LYNNE THEATER CO. 2020 - NYC EPA
PETERBOROUGH PLAYERS 2020 SEASON - NYC EPA (NO ACCOMPANIST)
STAGES ST. LOUIS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
STAGES ST. LOUIS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
THE SUPREME LEADER - NYC APPOINTMENTS (Deadline to submit)
Sunday, February 16
PIPELINE - NYC OPEN AUDITIONS (DAY 3 OF 4)
Monday, February 17
ASPEN IDEAS - NYC APPOINTMENTS (Deadline to submit)
BLUE - NYC EPA
PIPELINE - NYC OPEN AUDITIONS (DAY 4 OF 4)
ROUND HOUSE THEATRE 2020-21 - NYC EPA
STAGES ST. LOUIS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
STAGES ST. LOUIS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
Tuesday, February 18
BLUE - NYC EPA
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - NYC EPA
CHEEK TO CHEEK- NYC EPA
FUN HOME - NYC EPA
KILLING MOM - NYC OPEN AUDITIONS
Wednesday, February 19
THE ACTING COMPANY 2020 REPERTORY SEASON - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC EPA
BLUE - NYC EPA
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - NYC EPA
CHEEK TO CHEEK - NYC EPA
MOUNTAIN PLAYHOUSE 2020 - NYC EPA
Thursday, February 20
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE SINGERS
MOUNTAIN PLAYHOUSE 2020 - NYC EPA
Friday, February 21
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE DANCERS
RETREAT - NYC EPA
KING LEAR - NYC EPA (NEW YORK CLASSICAL THEATRE)
Saturday, February 22
KILLING MOM- NYC OPEN AUDITIONS
Sunday, February 24
NORTH SHORE MUSIC THEATRE 2020 - LAST 3 SHOWS - NYC EPA
ROCKY MOUNTAIN REPERTORY THEATRE 2020 - NYC EPA
Monday, February 23
BARNSTORMERS THEATRE 2020 - NYC EPA (ACCOMPANIST PROVIDED)
Tuesday, February 25
GHOST THE MUSICAL - NYC EPA
NORTH SHORE MUSIC THEATRE 2020 - LAST 3 SHOWS - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
Wednesday, February 26
BARNSTORMERS THEATRE 2020 - NYC EPA (ACCOMPANIST NOT PROVIDED)
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
Thursday, February 27
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA (LA FEMME PRODUCTIONS)
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
YOUNG FRANKENSTEIN - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, February 28
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
Saturday, February 29
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
FORESTBURGH PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, March 2
SIDE SHOW- WHITE PLAINS, NY EPA
Tuesday, March 3
THE LAST FIVE YEARS - NYC EPA
Thursday, March 5
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON - NYC EPA
Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON
Monday, March 9
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 17
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - NYC OPEN CALL / FEMALE MUSICAL THEATER PERFORMERS
Wednesday, March 18
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - NYC OPEN CALL / MALE MUSICAL THEATER PERFORMERS
WALT DISNEY WORLD VARIOUS SHOWS - NYC EPA
Thursday, March 19
BEAUTY AND THE BEAST LIVE ON STAGE - NYC OPEN CALL
Thursday, March 26
PORTHOUSE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA
Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS