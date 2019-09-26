Upcoming N.Y.C. Auditions for Beetlejuice, Waitress, Come From Away, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Friday, September 27, 2019
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE SINGERS
TERRA FIRMA - NYC EPA
MAYBE HAPPY ENDING - NYC OPEN CALL
Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA
COME FROM AWAY (SETA) - NYC EPA
Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA
Wednesday, October 2, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME (NAT'L TOUR) - NYC EPA
KPOP - NYC EPA
FLYING OVER SUNSET - NYC OPEN CALL /DANCERS
Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Tuesday, October 8, 2019
EXCEPTION TO THE RULE - NYC EPA
RIDDLE OF THE TRILOBITES - NYC EPA
Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
17 MINUTES - NYC EPA
SIBLINGS PLAY - NYC EPA
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA
Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA