Upcoming N.Y.C. Auditions for Beetlejuice, Waitress, Dear Evan Hansen, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Friday, September 20, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BEST WE COULD - NYC EPA
ALL THE NATALIE PORTMANS - NYC EPA
DEAR EVAN HANSEN (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC EPA
Deadline: 09/23/2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC APPOINTMENTS
Monday, September 23, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SISTAS: THE MUSICAL - NYC EPA
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE DANCERS
Tuesday, September 24, 2019
KINKY BOOTS - NYC EPA
HAMILTON (BROADWAY, ANGELICA TOUR) - NYC EPA
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC EPA
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE DANCERS
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC ECC / MALE SINGERS
PUMP GIRL - NYC EPA
BUNDLE OF STICKS - NYC EPA
Wednesday, September 25, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A RAISIN IN THE SUN - NYC EPA
Deadline: 09/26/2019
THANKSGIVING PLAY - NYC APPOINTMENTS
Friday, September 27, 2019
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE SINGERS
TERRA FIRMA - NYC EPA
Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA
COME FROM AWAY (SETA) - NYC EPA
Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA
Wednesday, October 2, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME (NAT'L TOUR) - NYC EPA
KPOP - NYC EPA
Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA