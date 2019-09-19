Upcoming N.Y.C. Auditions for Beetlejuice, Waitress, Dear Evan Hansen, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Beetlejuice, Waitress, Dear Evan Hansen, and More
By Playbill Staff
Sep 19, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway and shows around the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Friday, September 20, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BEST WE COULD - NYC EPA
ALL THE NATALIE PORTMANS - NYC EPA
DEAR EVAN HANSEN (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC EPA

Deadline: 09/23/2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC APPOINTMENTS

Monday, September 23, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SISTAS: THE MUSICAL - NYC EPA
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE DANCERS

Tuesday, September 24, 2019
KINKY BOOTS - NYC EPA
HAMILTON (BROADWAY, ANGELICA TOUR) - NYC EPA
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC EPA
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE DANCERS
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC ECC / MALE SINGERS
PUMP GIRL - NYC EPA
BUNDLE OF STICKS - NYC EPA

Wednesday, September 25, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A RAISIN IN THE SUN - NYC EPA

Deadline: 09/26/2019
THANKSGIVING PLAY - NYC APPOINTMENTS

Friday, September 27, 2019
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE LION KING (BROADWAY / RAFIKI NAT'L TOUR - NYC ECC MALE SINGERS
TERRA FIRMA - NYC EPA

Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA
COME FROM AWAY (SETA) - NYC EPA

Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA

Wednesday, October 2, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME (NAT'L TOUR) - NYC EPA
KPOP - NYC EPA

Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS

Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA

Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA

Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS

Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA

Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA

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