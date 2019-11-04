Upcoming N.Y.C. Auditions for Godspell, Hello, Dolly!, Something Rotten, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Godspell, Hello, Dolly!, Something Rotten, and More
By Playbill Staff
Nov 04, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Tuesday, November 5, 2019
ANYTHING CAN HAPPEN IN THE THEATRE - NYC EPA
THEATERWORKS USA 2020 SPRING TOURS - NYC OPEN CALL
SIDEWAYS - NYC EPA
ASSASSINS - NYC EPA

Wednesday, November 6, 2019
SIDEWAYS- NYC EPA

Thursday, November 7, 2019
ASSASSINS - NYC EPA

Deadline: 11/08/2019
MIDWIVES - NYC APPOINTMENTS
AMERICAN SON- NYC APPOINTMENTS

Friday, November 8, 2019
OIL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
NOLLYWOOD DREAMS - NYC EPA

Monday, November 11, 2019
GODSPELL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
WAKE - NYC EPA

Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
WAKE - NYC EQUITY PRINCIPAL DANCER AUDITION
MAC BETH - NYC EPA

Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - NYC EPA

Thursday, November 14, 2019
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
...WHAT THE END WILL BE - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA

Deadline 11/15/19
LA CAGE AUX FOLLES - NYC APPOINTMENTS

Friday, November 15, 2019
AMERICAN SHAKESPEARE CENTER 2020 SEASON - NYC EPA
GOODSPEED MUSICALS 2020 SEASON - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA
MAC BETH - NYC EPA

Sunday, November 17, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL

Monday, November 18, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / MALE SINGERS
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, November 19, 2019
MEMPHIS - NYC EPA
JERSEY BOYS (OFF BROADWAY) - NYC EPA

Wednesday, November 20, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEMPHIS - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, November 21, 2019
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Saturday, November 23, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL

Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS

December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

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