Upcoming N.Y.C. Auditions for Godspell, Hello, Dolly!, Something Rotten, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Tuesday, November 5, 2019
ANYTHING CAN HAPPEN IN THE THEATRE - NYC EPA
THEATERWORKS USA 2020 SPRING TOURS - NYC OPEN CALL
SIDEWAYS - NYC EPA
ASSASSINS - NYC EPA
Wednesday, November 6, 2019
SIDEWAYS- NYC EPA
Thursday, November 7, 2019
ASSASSINS - NYC EPA
Deadline: 11/08/2019
MIDWIVES - NYC APPOINTMENTS
AMERICAN SON- NYC APPOINTMENTS
Friday, November 8, 2019
OIL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
NOLLYWOOD DREAMS - NYC EPA
Monday, November 11, 2019
GODSPELL - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
WAKE - NYC EPA
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
WAKE - NYC EQUITY PRINCIPAL DANCER AUDITION
MAC BETH - NYC EPA
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY - NYC EPA
Thursday, November 14, 2019
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC EPA
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
HELLO, DOLLY! (PRODUCTION TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
...WHAT THE END WILL BE - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA
Deadline 11/15/19
LA CAGE AUX FOLLES - NYC APPOINTMENTS
Friday, November 15, 2019
AMERICAN SHAKESPEARE CENTER 2020 SEASON - NYC EPA
GOODSPEED MUSICALS 2020 SEASON - NYC EPA
THE PIRATES OF PENZANCE (ROLE OF FREDERIC) - NYC EPA
MAC BETH - NYC EPA
Sunday, November 17, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL
Monday, November 18, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / MALE SINGERS
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE DANCERS
HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, November 19, 2019
MEMPHIS - NYC EPA
JERSEY BOYS (OFF BROADWAY) - NYC EPA
Wednesday, November 20, 2019
MEMPHIS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEMPHIS - NYC ECC / MALE DANCERS
Thursday, November 21, 2019
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, November 23, 2019
SONDHEIM ON SONDHEIM - NYC OPEN CALL
Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA