Upcoming N.Y.C. Auditions for Groundhog Day, The King's Speech, The Phantom of the Opera, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Groundhog Day, The King's Speech, The Phantom of the Opera, and More
By Playbill Staff
Nov 25, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Tuesday, November 26, 2019
LEMPICKA - NYC EPA

Deadline: 12/02/2019
THE CAKE - NYC APPOINTMENTS

Monday, December 2, 2019
GROUNDHOG DAY - NYC EPA
WHISPER HOUSE - NYC EPA
CHICKEN & BISCUITS - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA

Tuesday, December 3, 2019
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
MJ THE MUSICAL - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL KINDS OF PEOPLE - NYC EPA

Deadline: 12/05/2019
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS

Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA

Friday, December 6, 2019
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Saturday, December 7, 2019
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA

Monday, December 9, 2019
PINTER SHORTS: A KIND OF ALASKA AND TWO FOR THE ROAD - NYC EPA

Tuesday, December 10, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS

Wednesday, December 11, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS

Thursday, December 12, 2019
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Friday, December 13, 2019
SHAPE - ITHACA NY EPA

Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA

December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA

Monday, December 23, 2019
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS

Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA

Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS

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