Upcoming N.Y.C. Auditions for Groundhog Day, The King's Speech, The Phantom of the Opera, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Tuesday, November 26, 2019
LEMPICKA - NYC EPA
Deadline: 12/02/2019
THE CAKE - NYC APPOINTMENTS
Monday, December 2, 2019
GROUNDHOG DAY - NYC EPA
WHISPER HOUSE - NYC EPA
CHICKEN & BISCUITS - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
Tuesday, December 3, 2019
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
MJ THE MUSICAL - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, December 4, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL KINDS OF PEOPLE - NYC EPA
Deadline: 12/05/2019
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS
Thursday, December 5, 2019
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
Friday, December 6, 2019
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, December 7, 2019
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA
Monday, December 9, 2019
PINTER SHORTS: A KIND OF ALASKA AND TWO FOR THE ROAD - NYC EPA
Tuesday, December 10, 2019
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS
Wednesday, December 11, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
Thursday, December 12, 2019
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Friday, December 13, 2019
SHAPE - ITHACA NY EPA
Monday, December 16, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
December 17, 2019
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
Monday, December 23, 2019
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, February 20, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
Friday, February 21, 2020
CAPE MAY STAGE 2020 SEASON - NYC EPA
Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS