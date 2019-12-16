Upcoming N.Y.C. Auditions for Moulin Rouge!, Pippin, West Side Story, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Moulin Rouge!, Pippin, West Side Story, and More
By Playbill Staff
Dec 16, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Tuesday, December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT- NYC ECC / MALE SINGERS
SISTER ACT- NYC ECC / FEMALE SINGERS

Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT - NYC ECC / MALE DANCERS
SISTER ACT - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, December 20, 2019
PERRY STREET - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
LADY G - PLAYS AND WHISPERINGS OF LADY GREGORY – NYC EPA

Saturday, December 21, 2019
IS THIS A ROOM - NYC EPA

Monday, December 23, 2019
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, January 6, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA

Tuesday, January 7, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA

Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
CHIMERICA - NYC EPA
MOULIN ROUGE - NYC ECC / MALE SINGERS
MOULIN ROUGE - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Saturday, January 11, 2020
CHIMERICA - NYC EPA

Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA
THE FACES OF BLACK HISTORY - NYC EPA

Thursday, January 16, 2020
EDGES- NYC EPA

Friday, January 17, 2020
MOULIN ROUGE - NYC ECC / MALE DANCERS
MOULIN ROUGE - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Monday, January 20, 2020
GREENBRIER VALLEY THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Wednesday, January 22, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA

Thursday, January 23, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA

Friday, January 24, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Tuesday, January 28, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS

Monday, February 3, 2020
SITI COMPANY 2019-20 SEASON - NYC EPA (USING ECC PROCEDURES)

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