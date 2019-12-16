Upcoming N.Y.C. Auditions for Moulin Rouge!, Pippin, West Side Story, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Tuesday, December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT- NYC ECC / MALE SINGERS
SISTER ACT- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT - NYC ECC / MALE DANCERS
SISTER ACT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, December 20, 2019
PERRY STREET - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
LADY G - PLAYS AND WHISPERINGS OF LADY GREGORY – NYC EPA
Saturday, December 21, 2019
IS THIS A ROOM - NYC EPA
Monday, December 23, 2019
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, January 6, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
Tuesday, January 7, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA
CHIMERICA - NYC EPA
MOULIN ROUGE - NYC ECC / MALE SINGERS
MOULIN ROUGE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, January 11, 2020
CHIMERICA - NYC EPA
Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA
THE FACES OF BLACK HISTORY - NYC EPA
Thursday, January 16, 2020
EDGES- NYC EPA
Friday, January 17, 2020
MOULIN ROUGE - NYC ECC / MALE DANCERS
MOULIN ROUGE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Monday, January 20, 2020
GREENBRIER VALLEY THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Wednesday, January 22, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA
Thursday, January 23, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA
Friday, January 24, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, January 28, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
Monday, February 3, 2020
SITI COMPANY 2019-20 SEASON - NYC EPA (USING ECC PROCEDURES)