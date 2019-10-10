Upcoming N.Y.C. Auditions for Once Upon a One More Time, The Music Man, Emojiland, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
DRACULA - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
Saturday, October 12, 2019
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
Deadline: 10/14/2019
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - NYC APPOINTMENTS
Monday, October 14, 2019
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, October 15, 2019
LONDON ASSURANCE - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EQUITY AUDITIONS FOR EXTRAS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, October 16, 2019
DRACULA - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD MALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT MALE DANCERS
Deadline: 10/17/2019
AMERICAN SON - NYC APPOINTMENTS
Thursday, October 17, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC MALE SINGERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WOLF PLAY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
Deadline: 10/18/2019
JULIUS CAESAR - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 18, 2019
HOW I LEARNED TO DRIVE - NYC EPA
COAL COUNTRY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BEDWETTER - NYC EPA
Saturday, October 19, 2019
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
ORATORIO FOR LIVING THINGS - NYC EPA
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
LYRIC THEATRE OF OKLAHOMA - NYC EPA
EMOJILAND THE MUSICAL - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC EPA
Deadline: 10/22/2019
ONCE ON THIS ISLAND - NYC APPOINTMENTS
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
TO KILL A MOCKINGBIRD (BROADWAY) - NYC EPA
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
ONCE UPON A ONE MORE TIME (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TO KILL A MOCKINGBIRD (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA
EMOJILAND THE MUSICAL - NYC EPA
INSTITUTIONAL OFF-BROADWAY 2020 (ATLANTIC THEATER AND MCC THEATER) - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
EMOJILAND THE MUSICAL - NYC EPA
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE SINGERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE DANCERS
PLAZA SUITE - NYC EPA
Deadline: 10/25/2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL
THE ALCHEMIST - NYC EPA
TO KILL A MOCKINGBIRD (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
Monday, October 28, 2019
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, October 29, 2019
THE ALCHEMIST - NYC EPA
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, October 30, 2019
EMOJILAND - NYC ECC / FEMALE SINGERS
EMOJILAND - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, October 31, 2019
EMOJILAND - NYC ECC / FEMALE DANCERS
EMOJILAND - NYC ECC / MALE DANCERS
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA