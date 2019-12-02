Upcoming N.Y.C. Auditions for Pippin, Six, West Side Story, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Tuesday, December 3
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
MJ THE MUSICAL - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, December 4
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL KINDS OF PEOPLE - NYC EPA
Deadline: December 5
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS
Thursday, December 5
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
Friday, December 6
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Saturday, December 7
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA
Monday, December 9
PINTER SHORTS: A KIND OF ALASKA AND TWO FOR THE ROAD - NYC EPA
Tuesday, December 10
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / MALE DANCERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA
NEW LIGHT THEATER PROJECT - NYC EPA
Wednesday, December 11
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE SINGERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Thursday, December 12
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Friday, December 13
SHAPE - ITHACA NY EPA
Monday, December 16
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC MALE SINGERS
December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
Monday, December 23
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, January 10
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Tuesday, January 14
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA
Wednesday, January 29
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS