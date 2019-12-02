Upcoming N.Y.C. Auditions for Pippin, Six, West Side Story, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Pippin, Six, West Side Story, and More
By Playbill Staff
Dec 02, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Tuesday, December 3
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
MJ THE MUSICAL - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, December 4
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE DANCERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
HANGMEN (BROADWAY) - NYC EPA
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
HAMILTON (PHILIP COMPANY TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL KINDS OF PEOPLE - NYC EPA

Deadline: December 5
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS

Thursday, December 5
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / MALE SINGERS
LA CAGE AUX FOLLES - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE KING'S SPEECH - NYC EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA

Friday, December 6
TITANIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TITANIC- NYC ECC / MALE SINGERS
TITANIC - NYC ECC / MALE DANCERS
CATCH ME IF YOU CAN - ITHACA NY EPA
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC EPA
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PHANTOM OF THE OPERA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Saturday, December 7
SHANGHAI SONATAS - NYC EPA

Monday, December 9
PINTER SHORTS: A KIND OF ALASKA AND TWO FOR THE ROAD - NYC EPA

Tuesday, December 10
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / MALE DANCERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA
NEW LIGHT THEATER PROJECT - NYC EPA

Wednesday, December 11
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE SINGERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Thursday, December 12
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Friday, December 13
SHAPE - ITHACA NY EPA

Monday, December 16
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC MALE SINGERS

December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA

Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA

Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA

Monday, December 23
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, January 10
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Tuesday, January 14
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA

Wednesday, January 29
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS

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