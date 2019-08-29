Upcoming N.Y.C. Auditions for Some Like It Hot, Hadestown, Hamilton, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Deadline: 08/30/2019
PIPELINE - NYC APPOINTMENTS
Tuesday, September 3, 2019
ELF - NYC ECC / MALE DANCERS
ELF- NYC ECC / FEMALE DANCERS
MS. TRIAL - NYC EPA
THREE SISTERS - NYC EPA
MUSICALS IN MUFTI 2019 - CELEBRATING COLE PORTER - NYC EPA
Deadline: 09/03/2019
THE LEGENDS OF GEORGIA MCBRIDE- NYC APPOINTMENTS
SPRING AWAKENING- NYC APPOINTMENTS
Wednesday, September 4, 2019
OTHER WORLD - NYC ECC / MALE SINGERS
MUSICALS IN MUFTI 2019 - CELEBRATING COLE PORTER - NYC EPA
Deadline: 09/05/2019
DOCTOR FRANKENSTEIN - NYC APPOINTMENTS
Thursday, September 5, 2019
THE SOUND OF MUSIC - NYC ECC / MALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC - NYC ECC / MALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC - NYC ECC / FEMALE DANCERS
NICKELODEON UNIVERSE AT AMERICAN DREAM PERFORMER CONTRACTS - NYC AUDITIONS
OTHER WORLD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
OTHER WORLD - NYC ECC / MALE DANCERS
MUSICALS IN MUFTI 2019 - CELEBRATING COLE PORTER - NYC EPA
SELLING KABUL - NYC EPA
BARS AND MEASURES - NYC EPA
Friday, September 6, 2019
MS. TRIAL - NYC EPA
CAROLINE, OR CHANGE - NYC EPA
Sunday, September 8, 2019
DISSECTING CIVIL RIGHTS - NYC APPOINTMENTS
Deadline: 09/09/2019
PRIDE AND PREJUDICE - NYC APPOINTMENTS
Monday, September 9, 2019
FLYING OVER SUNSET, A NEW MUSICAL - NYC EPA
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC EPA
HARMONY - ECC / FEMALE DANCERS
HARMONY - ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, September 10, 2019
THE SORCERESS (DI KISHEFMAKHERIN) - NYC EPA
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC EPA
SOME LIKE IT HOT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
SOME LIKE IT HOT - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, September 11, 2019
BLUES FOR AN ALABAMA SKY - NYC EPA
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
LOVE AND YOGURT - NYC EPA
Thursday, September 12, 2019
SOME LIKE IT HOT - NYC EPA
HARMONY- ECC / MALE DANCERS
HARMONY - ECC / MALE SINGERS
RICHARD & JANE & DICK & SALLY - NYC EPA
Friday, September 13, 2019
SOME LIKE IT HOT - NYC EPA
RICHARD & JANE & DICK & SALLY - NYC EPA
Monday, September 16, 2019
KISS ME KATE AND RUMORS - NYC EPA
A CONNECTICUT CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE DANCERS
A CONNECTICUT CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE SINGERS
SOME LIKE IT HOT - NYC EPA
RICHARD & JANE & DICK & SALLY - NYC EPA
Tuesday, September 17, 2019
A TWIST OF WATER- NYC EPA
KISS ME KATE - NYC ECC / MALE DANCERS
KISS ME KATE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HADESTOWN- NYC ECC SINGERS / PM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
HADESTOWN- NYC ECC SINGERS / AM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Wednesday, September 18, 2019
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, September 19, 2019
HADESTOWN - NYC ECC / AM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
HADESTOWN - NYC ECC / PM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
ARKANSAS REPERTORY THEATRE SPRING 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, September 23, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SISTAS: THE MUSICAL - NYC EPA
Tuesday, September 24, 2019
KINKY BOOTS - NYC EPA
HAMILTON (BROADWAY, ANGELICA TOUR) - NYC EPA
Wednesday, September 25, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA
Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA
Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS
Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS