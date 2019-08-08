Upcoming NYC Auditions for The Bodyguard, Cabaret, Cinderella, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Friday, August 9, 2019
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC ECC / MALE DANCERS
HELLO, DOLLY (PRODUCTION TOUR) - NYC EPA
THE GREAT SOCIETY (BROADWAY) - NYC EPA
OTHER WORLD - NYC EPA
WHEN IT HAPPENS TO YOU - NYC EPA
DUBLIN CAROL – NYC EPA
Deadline: 08/09/2019
NOURA - NYC APPOINTMENTS
Saturday, August 10, 2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC EPA
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC EPA
Sunday, August 11, 2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC EPA
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC EPA
Monday, August 12, 2019
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC ECC / MALE DANCERS
YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN (NORTH AMERICAN TOUR) NYC OPEN CALL
Tuesday, August 13, 2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC EPA
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC EPA
PLAYMAKERS REPERTORY COMPANY 2019-20 SEASON - NYC EPA
YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN (NORTH AMERICAN TOUR) NYC OPEN CALL
UNTITLED MUSICAL - NYC EPA
Deadline: 08/13/2019
DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - NYC APPOINTMENTS
Wednesday, August 14, 2019
GEORGIA MERTCHING IS DEAD - NYC EPA
CABARET - NYC ECC / MALE DANCERS
CABARET - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GLORIA - NYC EPA
Thursday, August 15, 2019
SANCTUARY CITY - NYC EPA
Friday, August 16, 2019
THE BLACK HISTORY MUSEUM...ACCORDING TO THE UNITED STATES OF AMERICA - NYC EPA
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC EPA
ONLY HUMAN - NYC EPA
ONLY HUMAN - NYC ECC / MALE DANCERS
ONLY HUMAN - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ONLY HUMAN - NYC ECC / MALE SINGERS
ONLY HUMAN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND INSIDE - NYC EPA
Deadline: 08/16/2019
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - NYC APPOINTMENTS
Saturday, August 17, 2019
ONLY HUMAN - NYC EPA
Monday, August 19, 2019
STEREOPHONIC - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / MALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SHIPWRECK - NYC EPA
ANNIE - NYC EPA
A CHRISTMAS CAROL - NYC EPA
Tuesday, August 20, 2019
STUDIO THEATRE 2019-20 SEASON - NYC EPA
WHEN IT HAPPENS TO YOU - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE SINGERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / MALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC EPA
DON’T STOP ‘TIL YOU GET ENOUGH - NYC EPA
Wednesday, August 21, 2019
STUDIO THEATRE 2019-20 SEASON - NYC EPA
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
CINDERELLA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC EPA
Thursday, August 22, 2019
CINDERELLA - NYC OPEN AUDITIONS FOR MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC OPEN AUDITIONS FOR FEMALE DANCERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC EPA
Deadline: 08/23/2019
BEEHIVE - NYC APPOINTMENTS
Friday, August 23, 2019
PETER PAN - NYC ECC / MALE DANCERS
PETER PAN- NYC ECC / FEMALE DANCERS
PETER PAN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PETER PAN - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC EPA
Sunday, August 25, 2019
DISSECTING CIVIL RIGHTS-- NYC APPOINTMENTS
Monday, August 26, 2019
ALADDIN (BROADWAY) - NYC EPA
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC ECC FEMALE DANCERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC ECC MALE DANCERS
Wednesday, August 28, 2019
BLISS - NYC ECC / MALE DANCERS
BLISS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Thursday, August 29, 2019
TAKE ME OUT- NYC EPA
Tuesday, September 3, 2019
ELF - NYC ECC / MALE DANCERS
ELF- NYC ECC / FEMALE DANCERS
Sunday, September 8, 2019
DISSECTING CIVIL RIGHTS - NYC APPOINTMENTS