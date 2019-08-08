Upcoming NYC Auditions for The Bodyguard, Cabaret, Cinderella, and More

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Call Board   Upcoming NYC Auditions for The Bodyguard, Cabaret, Cinderella, and More
By Playbill Staff
Aug 08, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway and shows around the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Friday, August 9, 2019
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC ECC / MALE DANCERS
HELLO, DOLLY (PRODUCTION TOUR) - NYC EPA
THE GREAT SOCIETY (BROADWAY) - NYC EPA
OTHER WORLD - NYC EPA
WHEN IT HAPPENS TO YOU - NYC EPA
DUBLIN CAROL – NYC EPA

Deadline: 08/09/2019
NOURA - NYC APPOINTMENTS

Saturday, August 10, 2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC EPA
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC EPA

Sunday, August 11, 2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC EPA
THE DEVIL WEARS PRADA - NYC EPA

Monday, August 12, 2019
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC ECC / MALE DANCERS
YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN (NORTH AMERICAN TOUR) NYC OPEN CALL

Tuesday, August 13, 2019
THE PLAY THAT GOES WRONG - NYC EPA
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC EPA
PLAYMAKERS REPERTORY COMPANY 2019-20 SEASON - NYC EPA
YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN (NORTH AMERICAN TOUR) NYC OPEN CALL
UNTITLED MUSICAL - NYC EPA

Deadline: 08/13/2019
DRACULA: A COMEDY OF TERRORS - NYC APPOINTMENTS

Wednesday, August 14, 2019
GEORGIA MERTCHING IS DEAD - NYC EPA
CABARET - NYC ECC / MALE DANCERS
CABARET - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GLORIA - NYC EPA

Thursday, August 15, 2019
SANCTUARY CITY - NYC EPA

Friday, August 16, 2019
THE BLACK HISTORY MUSEUM...ACCORDING TO THE UNITED STATES OF AMERICA - NYC EPA
THE REMARKABLE JOURNEY OF PRINCE CHEN - NYC EPA
ONLY HUMAN - NYC EPA
ONLY HUMAN - NYC ECC / MALE DANCERS
ONLY HUMAN - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ONLY HUMAN - NYC ECC / MALE SINGERS
ONLY HUMAN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND INSIDE - NYC EPA

Deadline: 08/16/2019
THE MYSTERY OF EDWIN DROOD - NYC APPOINTMENTS

Saturday, August 17, 2019
ONLY HUMAN - NYC EPA

Monday, August 19, 2019
STEREOPHONIC - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / MALE DANCERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SHIPWRECK - NYC EPA
ANNIE - NYC EPA
A CHRISTMAS CAROL - NYC EPA

Tuesday, August 20, 2019
STUDIO THEATRE 2019-20 SEASON - NYC EPA
WHEN IT HAPPENS TO YOU - NYC EPA
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / FEMALE SINGERS
AIN'T TOO PROUD (BROADWAY) NYC ECC / MALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC EPA
DON’T STOP ‘TIL YOU GET ENOUGH - NYC EPA

Wednesday, August 21, 2019
STUDIO THEATRE 2019-20 SEASON - NYC EPA
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
CINDERELLA- NYC ECC / FEMALE SINGERS
A CHRISTMAS CAROL - NYC EPA

Thursday, August 22, 2019
CINDERELLA - NYC OPEN AUDITIONS FOR MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC OPEN AUDITIONS FOR FEMALE DANCERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC EPA

Deadline: 08/23/2019
BEEHIVE - NYC APPOINTMENTS

Friday, August 23, 2019
PETER PAN - NYC ECC / MALE DANCERS
PETER PAN- NYC ECC / FEMALE DANCERS
PETER PAN - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PETER PAN - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC EPA

Sunday, August 25, 2019
DISSECTING CIVIL RIGHTS-- NYC APPOINTMENTS

Monday, August 26, 2019
ALADDIN (BROADWAY) - NYC EPA
ANASTASIA (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC ECC FEMALE DANCERS
BROADWAY CENTER STAGE 2019-20 SEASON - NYC ECC MALE DANCERS

Wednesday, August 28, 2019
BLISS - NYC ECC / MALE DANCERS
BLISS - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, August 29, 2019
TAKE ME OUT- NYC EPA

Tuesday, September 3, 2019
ELF - NYC ECC / MALE DANCERS
ELF- NYC ECC / FEMALE DANCERS

Sunday, September 8, 2019
DISSECTING CIVIL RIGHTS - NYC APPOINTMENTS

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