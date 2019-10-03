Upcoming N.Y.C. Auditions for The Unsinkable Molly Brown, Little Women, Les Misérables, and More

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS
BEETLEJUICE (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
BEETLEJUICE(BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / MALE SINGERS
KPOP- NYC ECC / FEMALE SINGERS
Monday, October 7, 2019
LES MISERABLES (SETA TOUR) - NYC EPA
WE'RE GONNA DIE - NYC EPA
KPOP - NYC ECC / MALE DANCERS
KPOP - NYC ECC / FEMALE DANCERS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
NIKKI SIXX'S HEROIN DIARIES - THE MIRACULOUS SURVIVAL OF A ROCK STAR
Tuesday, October 8, 2019
EXCEPTION TO THE RULE - NYC EPA
RIDDLE OF THE TRILOBITES - NYC EPA
Wednesday, October 9, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
Thursday, October 10, 2019
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
17 MINUTES - NYC EPA
SIBLINGS PLAY - NYC EPA
ENDLINGS - NYC EPA
Deadline: 10/11/2019
MARY STUART - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE ASSEMBLY - NYC EPA
THE UNSINKABLE MOLLY BROWN - NYC EPA
THE QUALITY OF LIFE - NYC EPA
DRACULA - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
Saturday, October 12, 2019
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
Deadline: 10/14/2019
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - NYC APPOINTMENTS
Monday, October 14, 2019
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
Tuesday, October 15, 2019
LONDON ASSURANCE - NYC EPA
ALL STAR: THE BEST BROADWAY MUSICAL - NYC EPA
THE LEHMAN TRILOGY - NYC EQUITY AUDITIONS FOR EXTRAS
LITTLE WOMEN - NYC OPEN CALL
Wednesday, October 16, 2019
DRACULA - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / CHILD MALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT FEMALE DANCERS
THE MUSIC MAN (BROADWAY) (BROADWAY) - NYC ECC / ADULT MALE DANCERS
Deadline: 10/17/2019
AMERICAN SON - NYC APPOINTMENTS
Thursday, October 17, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC MALE SINGERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC FEMALE SINGERS
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
WOLF PLAY - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS
Friday, October 18, 2019
HOW I LEARNED TO DRIVE - NYC EPA
COAL COUNTRY - NYC EPA
THE RED DEVIL BATTERY SIGN - NYC EPA
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
DIANA (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL / SINGERS
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS
A CHRISTMAS CAROL IN HARLEM - NYC EPA
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
Wednesday, October 23, 2019
BETWEEN THE LINES - NYC EPA
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC EPA
Thursday, October 24, 2019
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
MEAN GIRLS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
Deadline: 10/25/2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC APPOINTMENTS
Friday, October 25, 2019
FESTIVAL OF THE LION KING - NYC OPEN CALL
Tuesday, November 12, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL FOR DORY AND NEMO
Wednesday, November 13, 2019
FINDING NEMO - NYC OPEN CALL /MALE SINGERS
FINDING NEMO - NYC EPA