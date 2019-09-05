Upcoming N.Y.C. Auditions for Waitress, Kinky Boots, Miss Saigon, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Waitress, Kinky Boots, Miss Saigon, and More
By Playbill Staff
Sep 05, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway and shows around the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Friday, September 6, 2019
MS. TRIAL - NYC EPA
CAROLINE, OR CHANGE - NYC EPA

Sunday, September 8, 2019
DISSECTING CIVIL RIGHTS - NYC APPOINTMENTS

Deadline: 09/09/2019
PRIDE AND PREJUDICE - NYC APPOINTMENTS

Monday, September 9, 2019
FLYING OVER SUNSET, A NEW MUSICAL - NYC EPA
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC EPA
HARMONY - ECC / FEMALE DANCERS
HARMONY - ECC / FEMALE SINGERS

Tuesday, September 10, 2019
THE SORCERESS (DI KISHEFMAKHERIN) - NYC EPA
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC EPA
SOME LIKE IT HOT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
SOME LIKE IT HOT - NYC ECC / MALE DANCERS

Wednesday, September 11, 2019
BLUES FOR AN ALABAMA SKY - NYC EPA
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
LOVE AND YOGURT - NYC EPA

Thursday, September 12, 2019
SOME LIKE IT HOT - NYC EPA
HARMONY- ECC / MALE DANCERS
HARMONY - ECC / MALE SINGERS
RICHARD & JANE & DICK & SALLY - NYC EPA

Deadline: 09/13/2019
A CHRISTMAS CAROL - NYC APPOINTMENTS

Friday, September 13, 2019
SOME LIKE IT HOT - NYC EPA
RICHARD & JANE & DICK & SALLY - NYC EPA
BAREFOOT IN THE PARK - NYC EPA
A SOLDIER'S PLAY - NYC EPA
ANATOMY OF A SUICIDE - NYC EPA

Monday, September 16, 2019
KISS ME KATE AND RUMORS - NYC EPA
A CONNECTICUT CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE DANCERS
A CONNECTICUT CHRISTMAS CAROL - NYC ECC / MALE SINGERS
SOME LIKE IT HOT - NYC EPA
RICHARD & JANE & DICK & SALLY - NYC EPA
FLORIDA STUDIO THEATRE 2019-20 SEASON PLAYS - NYC EPA

Tuesday, September 17, 2019
A TWIST OF WATER- NYC EPA
KISS ME KATE - NYC ECC / MALE DANCERS
KISS ME KATE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
HADESTOWN- NYC ECC SINGERS / PM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
HADESTOWN- NYC ECC SINGERS / AM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
CITY CENTER ENCORES! 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FANDANGO FOR BUTTERFLIES (AND COYOTES) - NYC EPA
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2019-20 SEASON (LAST 3 SHOWS) - NYC EPA

Wednesday, September 18, 2019
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FANDANGO FOR BUTTERFLIES (AND COYOTES) - NYC EPA
UNKNOWN SOLDIER - NYC EPA

Thursday, September 19, 2019
HADESTOWN - NYC ECC / AM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
HADESTOWN - NYC ECC / PM SESSION ALL GENDER IDENTITIES
ARKANSAS REPERTORY THEATRE SPRING 2020 SEASON - NYC EPA
FANDANGO FOR BUTTERFLIES (AND COYOTES) - NYC EPA
UNKNOWN SOLDIER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNKNOWN SOLDIER - NYC ECC / MALE DANCERS
UNKNOWN SOLDIER - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNKNOWN SOLDIER - NYC ECC / MALE SINGERS
DEAR EVAN HANSEN (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA

Friday, September 20, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BEST WE COULD - NYC EPA
ALL THE NATALIE PORTMANS - NYC EPA
DEAR EVAN HANSEN (BROADWAY, TOUR) - NYC EPA
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - NYC EPA

Monday, September 23, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SISTAS: THE MUSICAL - NYC EPA
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, September 24, 2019
KINKY BOOTS - NYC EPA
HAMILTON (BROADWAY, ANGELICA TOUR) - NYC EPA
MISS SAIGON (SETA TOUR) - NYC EPA
ROMEO AND BERNADETTE - NYC EPA

Wednesday, September 25, 2019
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
A RAISIN IN THE SUN - NYC EPA

Monday, September 30, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER - NYC EPA

Tuesday, October 1, 2019
GUYS AND DOLLS - NYC EPA

Thursday, October 3, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE SINGERS

Friday, October 4, 2019
SATURDAY NIGHT FEVER & GUYS AND DOLLS - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, October 11, 2019
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WAITRESS (BROADWAY) - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, October 21, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, October 22, 2019
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / MALE DANCERS

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