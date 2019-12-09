Upcoming N.Y.C. Auditions for Who's Afraid of Virginia Woolf?, Sister Act, Six, and More

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Call Board   Upcoming N.Y.C. Auditions for Who's Afraid of Virginia Woolf?, Sister Act, Six, and More
By Playbill Staff
Dec 09, 2019
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country.
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From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Tuesday, December 10
SOUTH PACIFIC - NYC ECC FEMALE SINGERS
SOUTH PACIFIC - NYC ECC MALE SINGERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
AIDA (DEVELOPMENT AGREEMENT) - NYC ECC / MALE DANCERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA
NEW LIGHT THEATER PROJECT - NYC EPA

Wednesday, December 11
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE SINGERS
KINKY BOOTS - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE DANCERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / MALE SINGERS
GROUNDHOG DAY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SIX (BROADWAY) - NYC EPA

Thursday, December 12
MJ THE MUSICAL- NYC ECC / MALE DANCERS
MJ THE MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Friday, December 13
SHAPE - ITHACA NY EPA

Deadline: 12/15/2019
POOR YELLA REDNECKS; VIETGONE PART 2 - NYC APPOINTMENTS

Monday, December 16
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE SINGERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE SINGERS
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
RULES OF DESIRE - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC FEMALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC MALE SINGERS
SISTER ACT - NYC EPA

Tuesday, December 17
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / MALE DANCERS
SOMETHING ROTTEN! - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CHICAGO (BROADWAY) - NYC EPA
MR. JOY - ITHACA NY EPA
THE MINUTES (BROADWAY) - NYC EPA
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT- NYC ECC / MALE SINGERS
SISTER ACT- NYC ECC / FEMALE SINGERS

Wednesday, December 18
SACRIFICE - NYC EPA
SISTER ACT - NYC ECC / MALE DANCERS
SISTER ACT - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Thursday, December 19
PIPPIN - NYC EPA
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE DANCERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE BODYGUARD - NYC ECC / MALE SINGERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WICKED (BROADWAY/2ND NAT'L TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, December 20, 2019
PERRY STREET - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, December 23
BEST OF THEATERWORKS! - NYC EPA
BAGADUCE THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, January 6, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA

Tuesday, January 7, 2020
PENNSYLVANIA SHAKESPEARE FESTIVAL 2020 LOA AND SPT SEASONS - NYC EPA

Thursday, January 9, 2020
THEATER AT MONMOUTH 2020 SEASON - NYC EPA
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA

Friday, January 10, 2020
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
TOOTSIE (SETA) - NYC ECC / MALE SINGERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / MALE DANCERS
JESUS CHRIST SUPERSTAR (SETA) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF - NYC EPA

Tuesday, January 14, 2020
STAGES ST. LOUIS 2020 SEASON - NYC EPA

Thursday, January 16, 2020
EDGES- NYC EPA

Friday, December 20, 2019
LADY G - PLAYS AND WHISPERINGS OF LADY GREGORY – NYC EPA

Wednesday, January 22, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA

Thursday, January 23, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC EPA

Friday, January 24, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS

Tuesday, January 28, 2020
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS

Wednesday, January 29, 2020
WEST SIDE STORY - NYC ECC / FEMALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE SINGERS
WEST SIDE STORY - NYC ECC / MALE DANCERS
BROADWAY AT MUSIC CIRCUS 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS

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