A Strange Loop, The Play That Goes Wrong, The Lion King, and More Are Auditioning in NYC

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GUN & POWDER - NYC ECC / MALE DANCERS
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
AMERICAN BUFFALO (BROADWAY) - NYC EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, March 13
FROZEN (BROADWAY) - NYC EPA
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
HAMLET / ORESTEIA- NYC EPA
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, March 18
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
PARTNERSHIP - NYC EPA
Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC EPA
Friday, March 20
HAIR - NYC APPOINTMENT ONLY AUDITIONS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PLAY THAT GOES WRONG (OFF BROADWAY) - NYC EPA
POOR YELLA REDNECKS- NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS
Monday, March 23
A STRANGE LOOP - NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS
Tuesday, March 24
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, March 25
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
YOGA PLAY - NYC APPOINTMENTS
Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, March 31
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
Tuesday, April 21
SEIZE THE KING - NYC EPA