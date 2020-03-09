A Strange Loop, The Play That Goes Wrong, The Lion King, and More Are Auditioning in NYC

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Call Board   A Strange Loop, The Play That Goes Wrong, The Lion King, and More Are Auditioning in NYC
By Playbill Staff
Mar 09, 2020
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country hosting auditions in the Big Apple.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GUN & POWDER - NYC ECC / MALE DANCERS
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS

Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
AMERICAN BUFFALO (BROADWAY) - NYC EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, March 13
FROZEN (BROADWAY) - NYC EPA
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA

Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
HAMLET / ORESTEIA- NYC EPA
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS

Wednesday, March 18
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
PARTNERSHIP - NYC EPA

Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC EPA

Friday, March 20
HAIR - NYC APPOINTMENT ONLY AUDITIONS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PLAY THAT GOES WRONG (OFF BROADWAY) - NYC EPA
POOR YELLA REDNECKS- NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS

Monday, March 23
A STRANGE LOOP - NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS

Tuesday, March 24
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS

Wednesday, March 25
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
YOGA PLAY - NYC APPOINTMENTS

Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, March 31
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS

Tuesday, April 21
SEIZE THE KING - NYC EPA

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