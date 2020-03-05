Frozen, Thoroughly Modern Millie, Mean Girls, and More Are Auditioning in NYC

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.
Friday, March 6
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
THE NOTEBOOK – NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC ECC / MALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / FEMALE SINGERS
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE SINGERS
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA AND 9 TO 5 THE MUSICAL - NYC EPA
THE WHOLE SHEBANG - NYC EPA
Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON
SIX - CHICAGO EPA DAY 1 OF 2
Sunday, March 8
SIX- CHICAGO EPA DAY 2 OF 2
Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED NEW PLAY BY ANNIE BAKER - NYC EPA
Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS
Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GUN & POWDER - NYC ECC / MALE DANCERS
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
AMERICAN BUFFALO (BROADWAY) - NYC EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, March 13
FROZEN (BROADWAY) - NYC EPA
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
HAMLET / ORESTEIA- NYC EPA
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, March 18
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
PARTNERSHIP - NYC EPA
Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
Friday, March 20
POOR YELLA REDNECKS- NYC EPA
Wednesday, March 25
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS
Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA
Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS