Frozen, Thoroughly Modern Millie, Mean Girls, and More Are Auditioning in NYC

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Call Board   Frozen, Thoroughly Modern Millie, Mean Girls, and More Are Auditioning in NYC
By Playbill Staff
Mar 05, 2020
 
Find your next job with these Equity calls for Broadway productions and shows across the country hosting auditions in the Big Apple.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area.

Friday, March 6
AIN'T TOO PROUD (TOUR) - NYC EPA
CAMBODIA AGONISTES - NYC EPA
THE NOTEBOOK – NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC ECC / MALE SINGERS
THE NOTEBOOK – NYC EPA
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / FEMALE SINGERS
RAGTIME – EQUITY CHORUS CALL / MALE SINGERS
RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA AND 9 TO 5 THE MUSICAL - NYC EPA
THE WHOLE SHEBANG - NYC EPA

Saturday, March 7
BAY STREET THEATER 2020 LORT SEASON
SIX - CHICAGO EPA DAY 1 OF 2

Sunday, March 8
SIX- CHICAGO EPA DAY 2 OF 2

Monday, March 9
BERKSHIRE THEATRE FESTIVAL 2020 - NYC EPA
EVITA - NYC EPA
GRETNA THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC EPA
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE DANCERS
JERSEY BOYS - NYC ECC / MALE SINGERS
THOROUGHLY MODERN MILLIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED NEW PLAY BY ANNIE BAKER - NYC EPA

Tuesday, March 10
EVITA- NYC ECC / FEMALE DANCERS
EVITA - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS AM SESSION
HADESTOWN (BROADWAY) NYC ECC / SINGERS PM SESSION
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 (FIRST 3 SHOWS) - NYC EPA
MRS. DOUBTFIRE (BROADWAY) - NYC EPA
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / FEMALE SINGERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE DANCERS
PHANTOM - NYC ECC / MALE SINGERS

Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GUN & POWDER - NYC ECC / MALE DANCERS
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS

Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
AMERICAN BUFFALO (BROADWAY) - NYC EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, March 13
FROZEN (BROADWAY) - NYC EPA
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
MAINE STATE MUSIC THEATRE 2020 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA

Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
HAMLET / ORESTEIA- NYC EPA
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS

Wednesday, March 18
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
PARTNERSHIP - NYC EPA

Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS

Friday, March 20
POOR YELLA REDNECKS- NYC EPA

Wednesday, March 25
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA

Friday, March 27
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Monday, April 6
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE SOUND OF MUSIC– NYC ECC / MALE SINGERS

Tuesday, April 7
THE SOUND OF MUSIC– NYC EPA

Wednesday, April 8
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE SOUND OF MUSIC – NYC ECC / MALE DANCERS

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