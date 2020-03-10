Looking for Regional Gigs? Kansas City Rep, Arena Stage, TheatreWorks Silicon Valley, More Are Casting

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Call Board   Looking for Regional Gigs? Kansas City Rep, Arena Stage, TheatreWorks Silicon Valley, More Are Casting
By Dan Meyer
Mar 10, 2020
 
Find your next Equity job with this selection of upcoming calls for shows around the country.
The Call Board Auditions HR

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.

NEW YORK

Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GUN & POWDER - NYC ECC / MALE DANCERS
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
I'M NOT RAPPAPORT - NYC EPA
JOHNNY AND THE DEVIL’S BOX - NYC ECC / FEMALE DANCER/MUSICIANS
JOHNNY AND THE DEVIL’S BOX - NYC ECC / MALE DANCER/MUSICIANS
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS

Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
AMERICAN BUFFALO (BROADWAY) - NYC EPA
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS

Friday, March 13
CHESTER THEATRE COMPANY 2020 - NYC EPA
FROZEN (BROADWAY) - NYC EPA
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA

Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
POTOMAC THEATRE PROJECT 2020 - NYC EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA

Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
HAMLET / ORESTEIA- NYC EPA
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE DANCERS
FLORIDA STUDIO THEATRE 3 SHOWS - NYC EPA
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS

Wednesday, March 18
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
PARTNERSHIP - NYC EPA
WESTON PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA

Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
SHAKESPEARE THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC EPA

Friday, March 20
HAIR - NYC APPOINTMENT ONLY AUDITIONS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PLAY THAT GOES WRONG (OFF BROADWAY) - NYC EPA
POOR YELLA REDNECKS- NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS

Saturday, March 21
TURN OF THE SCREW - FRANKLIN NY EPA

Monday, March 23
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / MALE SINGERS
A STRANGE LOOP - NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS

Tuesday, March 24
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / MALE DANCERS
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHITE HERON THEATRE 2020 - NYC EPA

Wednesday, March 25
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
YOGA PLAY - NYC APPOINTMENTS

Friday, March 27
CHESTER THEATRE COMPANY 2020 - ALBANY NY EPA
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS

Saturday, March 28
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - SARATOGA SPRINGS, NY EPA
SARATOGA SHAKESPEARE COMPANY 2020 - SARATOGA SPRINGS NY EPA

Tuesday, March 31
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
SARATOGA SHAKESPEARE COMPANY 2020 - NY EPA

Tuesday, April 21
SEIZE THE KING - NYC EPA

SOUTHEAST

Sunday, March 15
PANDORA RANGER - FL OPEN CALL FOR COMEDIC IMPROV ACTORS

Monday, March 16
FLORIDA STUDIO THEATRE 3 SHOWS - SARASOTA FL EPA
GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME MIX! - FL OPEN CALL FOR ROCK VOCALISTS

Tuesday, March 17
GUARDIANS OF THE GALAXY - FL OPEN CALL FOR LOOK-ALIKE ACTORS FOR PETER QUILL AND GAMORA

Thursday, March 19
SUPPORT GROUP FOR MEN - ATLANTA, GA EPA

Friday, March 20
HAMLET - ATLANTA GA EPA

Monday, March 23
RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - LAWRENCEVILLE GA EPA

Saturday, March 28
BEAUTY AND THE BEAST - ROLE OF GASTON - FL OPEN CALL
PRESENT PERFECT - NAPLES, FL EPA

WEST COAST

Wednesday, March 11
THE ROOT BEER BANDITS - BURBANK EPA

Thursday, March 12
MARIN THEATRE COMPANY 2020-2021 SEASON - MILL VALLEY EPA

Friday, March 13
ABRAHAM'S LAND - SEATTLE EPA/ECC SINGERS (DAY 1 OF 2)
THEATRICUM BOTANICUM 2020 SUMMER SEASON - TOPANGA EPA

Saturday, March 14
TWELFTH NIGHT - COLORADO SPRINGS EPA (DAY 1 OF 2)

Sunday, March 15
ABRAHAM'S LAND - SEATTLE EPA/ECC SINGERS (DAY 2 OF 2)
BEEHIVE - CORONADO EQUITY PERFORMERS
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - SAN FRANCISCO EPA (DAY 2 OF 2)
TWELFTH NIGHT - COLORADO SPRINGS EPA (DAY 2 OF 2)

Monday, March 16
ALABASTER - SALT LAKE CITY EPA
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA (DAY 1 OF 3)
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - REDWOOD CITY EPA (DAY 2 OF 4)

Tuesday, March 17
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA (DAY 2 OF 3)
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - REDWOOD CITY EPA (DAY 3 OF 4)

Thursday, March 19
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA (DAY 3 OF 3)

Saturday, March 21
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX EPA/ECC SINGERS (DAY 1 OF 2)

Sunday, March 22
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX EPA/ECC SINGERS (DAY 2 OF 2)

Monday, March 23
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX ECC FEMALE IDENTIFYING DANCERS
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX ECC MALE IDENTIFYING DANCERS

Sunday, March 29
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - REDWOOD CITY EPA (DAY 4 OF 4)

Tuesday, March 31
THE LANGUAGE OF WILD BERRIES - SAN FRANCISCO

NEW ENGLAND

Saturday, March 14
WEST MOON STREET AND HUMBLE BOY - BUXTON, ME EPA

Monday, March 16
LYRIC STAGE COMPANY 2020-21 - BOSTON, MA EPA
THE WEDDING SINGER - WATERBURY CT EPA

Tuesday, March 17
LYRIC STAGE COMPANY 2020-21 - BOSTON, MA EPA (WITH ACCOMPANIST)

Thursday, March 19
HAMLET - STONINGTON ME EPA
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 SPT SEASON - LENOX, MA EPA

Friday, March 20
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 LORT SEASON - LENOX MA EPA
WHITE HERON THEATRE 2020 - NANTUCKET MA EPA

Saturday, March 21
DORSET THEATRE FESTIVAL 2020 - DORSET VT EPA
JULIUS CAESAR - WESTERLY RI EPA

Sunday, March 22
DORSET THEATRE FESTIVAL 2020 - DORSET VT EPA

Monday, March 23
CHESTER THEATRE COMPANY 2020 - CHESTER MA EPA
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 SPT SEASON - LENOX, MA EPA

Tuesday, March 24
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 LORT SEASON - LENOX MA EPA

Saturday, March 28
PENOBSCOT THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - BANGOR, ME EPA

Sunday, March 29
PENOBSCOT THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - BANGOR, ME EPA

Saturday, April 25
POTOMAC THEATRE PROJECT 2020 - MIDDLEBURY VT EPA

MIDWEST

Wednesday, March 11
LOOKINGGLASS THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 1 OF 3)

Thursday, March 12
LOOKINGGLASS THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 2 OF 3)

Friday, March 13
LOOKINGGLASS THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 3 OF 3)

Tuesday, March 17
KANSAS CITY REPERTORY THEATRE 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 1 OF 2)

Wednesday, March 18
KANSAS CITY REPERTORY THEATRE 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 2 OF 2)

Monday, March 30
WESTON PLAYHOUSE 2020 SEASON - WESTON VT EPA

Tuesday, March 31
WESTON PLAYHOUSE 2020 SEASON - WESTON VT EPA

MID-ATLANTIC

Wednesday, March 11
ARENA STAGE AND SIGNATURE THEATRE (VA) 2020-21 SEASONS - ARLINGTON VA EPA
THEATRE HORIZON 2020-21 SEASON - NORRISTOWN PA EPA
UNEXPECTED CAROLS- PHILADELPHIA PA EPA

Thursday, March 12
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA

Friday, March 13
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - LAMBERTVILLE NJ OPEN AUDITIONS
CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - VIDEO SUBMISSION REQUEST
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA

Monday, March 23
A STRANGE LOOP - WASHINGTON DC EPA

Friday, March 27
BEHIND THE SHEET - LONG BRANCH NJ EPA

Saturday, April 18
PUTTING IT TOGETHER - WEST LONG BRANCH, NJ EPA

SOUTH CENTRAL

Saturday, March 21
THE FULL MONTY - FORT WORTH EPA/ECC SINGERS

Saturday, April 3
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 1 OF 2)

Sunday, April 4
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 2 OF 2)

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