Looking for Regional Gigs? Kansas City Rep, Arena Stage, TheatreWorks Silicon Valley, More Are Casting

From auditions to administrative roles, Playbill is the go-to online source for careers in theatre. You can browse the full list of industry jobs in our extensive Job Listings database. Here's a selection of upcoming Equity auditions in the New York area and around the country.
NEW YORK
Wednesday, March 11
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
GUN & POWDER - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GUN & POWDER - NYC ECC / MALE DANCERS
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
I'M NOT RAPPAPORT - NYC EPA
JOHNNY AND THE DEVIL’S BOX - NYC ECC / FEMALE DANCER/MUSICIANS
JOHNNY AND THE DEVIL’S BOX - NYC ECC / MALE DANCER/MUSICIANS
MURIEL'S WEDDING - NYC ECC / MALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE SINGERS
Thursday, March 12
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
AMERICAN BUFFALO (BROADWAY) - NYC EPA
HANGAR THEATRE 2020 - ITHACA, NY EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED ROCK AND ROLL MUSICAL - NYC ECC / MALE DANCERS
Friday, March 13
CHESTER THEATRE COMPANY 2020 - NYC EPA
FROZEN (BROADWAY) - NYC EPA
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
Monday, March 16
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / FEMALE SINGERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE DANCERS
BYE BYE BIRDIE - NYC ECC / MALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
POTOMAC THEATRE PROJECT 2020 - NYC EPA
WATER FOR ELEPHANTS - NYC EPA
Tuesday, March 17
ALADDIN (BROADWAY, TOUR) - NYC ECC / FEMALE AND MALE SINGERS
HAMLET / ORESTEIA- NYC EPA
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE DANCERS
FLORIDA STUDIO THEATRE 3 SHOWS - NYC EPA
WE ARE AMEENA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
WE ARE AMEENA - NYC ECC / MALE DANCERS
Wednesday, March 18
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE DANCERS
CINDERELLA - NYC ECC / FEMALE SINGERS
CINDERELLA - NYC ECC / MALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / FEMALE SINGERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE DANCERS
GATEWAY PLAYHOUSE 2020 - NYC ECC / MALE SINGERS
PARTNERSHIP - NYC EPA
WESTON PLAYHOUSE 2020 SEASON - NYC EPA
Thursday, March 19
HADESTOWN (BROADWAY) NYC EPA
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE SINGERS
SHAKESPEARE THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC EPA
Friday, March 20
HAIR - NYC APPOINTMENT ONLY AUDITIONS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / FEMALE SINGERS
DISNEY'S THE LION KING (BROADWAY, NAT'L TOUR #3) - NYC ECC / MALE SINGERS
THE PLAY THAT GOES WRONG (OFF BROADWAY) - NYC EPA
POOR YELLA REDNECKS- NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE SINGERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS
Saturday, March 21
TURN OF THE SCREW - FRANKLIN NY EPA
Monday, March 23
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / FEMALE SINGERS
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / MALE SINGERS
A STRANGE LOOP - NYC EPA
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / FEMALE DANCERS
UNTITLED NEIL DIAMOND PROJECT - NYC ECC / MALE DANCERS
Tuesday, March 24
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / FEMALE DANCERS
THE ADDAMS FAMILY AND IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - NYC ECC / MALE DANCERS
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
FROZEN (BROADWAY) - NYC ECC / MALE DANCERS
WHITE HERON THEATRE 2020 - NYC EPA
Wednesday, March 25
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - NYC EPA
YOGA PLAY - NYC APPOINTMENTS
Friday, March 27
CHESTER THEATRE COMPANY 2020 - ALBANY NY EPA
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / FEMALE SINGERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE DANCERS
JOHN W. ENGEMAN THEATER 2020-21 SEASON - NYC ECC / MALE SINGERS
Saturday, March 28
DEPOT THEATRE 2020 SEASON - SARATOGA SPRINGS, NY EPA
SARATOGA SHAKESPEARE COMPANY 2020 - SARATOGA SPRINGS NY EPA
Tuesday, March 31
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / FEMALE DANCERS
MEAN GIRLS (NATIONAL TOUR) - NYC ECC / MALE DANCERS
SARATOGA SHAKESPEARE COMPANY 2020 - NY EPA
Tuesday, April 21
SEIZE THE KING - NYC EPA
SOUTHEAST
Sunday, March 15
PANDORA RANGER - FL OPEN CALL FOR COMEDIC IMPROV ACTORS
Monday, March 16
FLORIDA STUDIO THEATRE 3 SHOWS - SARASOTA FL EPA
GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME MIX! - FL OPEN CALL FOR ROCK VOCALISTS
Tuesday, March 17
GUARDIANS OF THE GALAXY - FL OPEN CALL FOR LOOK-ALIKE ACTORS FOR PETER QUILL AND GAMORA
Thursday, March 19
SUPPORT GROUP FOR MEN - ATLANTA, GA EPA
Friday, March 20
HAMLET - ATLANTA GA EPA
Monday, March 23
RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - LAWRENCEVILLE GA EPA
Saturday, March 28
BEAUTY AND THE BEAST - ROLE OF GASTON - FL OPEN CALL
PRESENT PERFECT - NAPLES, FL EPA
WEST COAST
Wednesday, March 11
THE ROOT BEER BANDITS - BURBANK EPA
Thursday, March 12
MARIN THEATRE COMPANY 2020-2021 SEASON - MILL VALLEY EPA
Friday, March 13
ABRAHAM'S LAND - SEATTLE EPA/ECC SINGERS (DAY 1 OF 2)
THEATRICUM BOTANICUM 2020 SUMMER SEASON - TOPANGA EPA
Saturday, March 14
TWELFTH NIGHT - COLORADO SPRINGS EPA (DAY 1 OF 2)
Sunday, March 15
ABRAHAM'S LAND - SEATTLE EPA/ECC SINGERS (DAY 2 OF 2)
BEEHIVE - CORONADO EQUITY PERFORMERS
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - SAN FRANCISCO EPA (DAY 2 OF 2)
TWELFTH NIGHT - COLORADO SPRINGS EPA (DAY 2 OF 2)
Monday, March 16
ALABASTER - SALT LAKE CITY EPA
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA (DAY 1 OF 3)
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - REDWOOD CITY EPA (DAY 2 OF 4)
Tuesday, March 17
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA (DAY 2 OF 3)
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - REDWOOD CITY EPA (DAY 3 OF 4)
Thursday, March 19
SEATTLE CHILDREN'S THEATRE 2020-2021 SEASON - SEATTLE EPA (DAY 3 OF 3)
Saturday, March 21
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX EPA/ECC SINGERS (DAY 1 OF 2)
Sunday, March 22
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX EPA/ECC SINGERS (DAY 2 OF 2)
Monday, March 23
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX ECC FEMALE IDENTIFYING DANCERS
PHOENIX THEATRE 2020-2021 SEASON - PHOENIX ECC MALE IDENTIFYING DANCERS
Sunday, March 29
THEATREWORKS SILICON VALLEY 2020-2021 SEASON - REDWOOD CITY EPA (DAY 4 OF 4)
Tuesday, March 31
THE LANGUAGE OF WILD BERRIES - SAN FRANCISCO
NEW ENGLAND
Saturday, March 14
WEST MOON STREET AND HUMBLE BOY - BUXTON, ME EPA
Monday, March 16
LYRIC STAGE COMPANY 2020-21 - BOSTON, MA EPA
THE WEDDING SINGER - WATERBURY CT EPA
Tuesday, March 17
LYRIC STAGE COMPANY 2020-21 - BOSTON, MA EPA (WITH ACCOMPANIST)
Thursday, March 19
HAMLET - STONINGTON ME EPA
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 SPT SEASON - LENOX, MA EPA
Friday, March 20
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 LORT SEASON - LENOX MA EPA
WHITE HERON THEATRE 2020 - NANTUCKET MA EPA
Saturday, March 21
DORSET THEATRE FESTIVAL 2020 - DORSET VT EPA
JULIUS CAESAR - WESTERLY RI EPA
Sunday, March 22
DORSET THEATRE FESTIVAL 2020 - DORSET VT EPA
Monday, March 23
CHESTER THEATRE COMPANY 2020 - CHESTER MA EPA
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 SPT SEASON - LENOX, MA EPA
Tuesday, March 24
SHAKESPEARE & COMPANY 2020 LORT SEASON - LENOX MA EPA
Saturday, March 28
PENOBSCOT THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - BANGOR, ME EPA
Sunday, March 29
PENOBSCOT THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - BANGOR, ME EPA
Saturday, April 25
POTOMAC THEATRE PROJECT 2020 - MIDDLEBURY VT EPA
MIDWEST
Wednesday, March 11
LOOKINGGLASS THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 1 OF 3)
Thursday, March 12
LOOKINGGLASS THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 2 OF 3)
Friday, March 13
LOOKINGGLASS THEATRE COMPANY 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 3 OF 3)
Tuesday, March 17
KANSAS CITY REPERTORY THEATRE 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 1 OF 2)
Wednesday, March 18
KANSAS CITY REPERTORY THEATRE 2020-21 SEASON - CHICAGO EPA (DAY 2 OF 2)
Monday, March 30
WESTON PLAYHOUSE 2020 SEASON - WESTON VT EPA
Tuesday, March 31
WESTON PLAYHOUSE 2020 SEASON - WESTON VT EPA
MID-ATLANTIC
Wednesday, March 11
ARENA STAGE AND SIGNATURE THEATRE (VA) 2020-21 SEASONS - ARLINGTON VA EPA
THEATRE HORIZON 2020-21 SEASON - NORRISTOWN PA EPA
UNEXPECTED CAROLS- PHILADELPHIA PA EPA
Thursday, March 12
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA
Friday, March 13
BUCKS COUNTY PLAYHOUSE 2020 SEASON MUSICALS - LAMBERTVILLE NJ OPEN AUDITIONS
CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME - VIDEO SUBMISSION REQUEST
SOUTH PACIFIC - PHILADELPHIA PA EPA
Monday, March 23
A STRANGE LOOP - WASHINGTON DC EPA
Friday, March 27
BEHIND THE SHEET - LONG BRANCH NJ EPA
Saturday, April 18
PUTTING IT TOGETHER - WEST LONG BRANCH, NJ EPA
SOUTH CENTRAL
Saturday, March 21
THE FULL MONTY - FORT WORTH EPA/ECC SINGERS
Saturday, April 3
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 1 OF 2)
Sunday, April 4
GOLDEN BOY - DALLAS EPA DAY (DAY 2 OF 2)